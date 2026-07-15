La relación entre Sergio George y Magdyel Ugaz despertó la atención luego de que el productor musical confirmara que existe un acercamiento entre ambos.

La declaración se produjo durante una entrevista con Giovanna Valcárcel en Radio Panamericana, donde también explicó su presencia en la celebración de la actriz.

George contó que estuvo involucrado en la organización del cumpleaños de Ugaz y señaló: “Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel”. Además, explicó que ambos se reencontraron en persona luego de que él le escribiera años atrás.

Durante la conversación, el productor hizo oficial el vínculo que mantiene con la actriz. “Comunicado oficial: Nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, afirmó.

Por su parte, Magdyel Ugaz no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Sergio George.