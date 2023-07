La ex chica reality Sheyla Rojas aseguró, en ‘Estás En Todas’, que no se encuentra en una relación con Sir Winston por algún interés económico.

Este sábado 1 de julio, la influencer mencionó que sí se encuentra viviendo cómodamente con el mexicano, pero no todo es perfecto ya que se encuentra lejos de su hijo.

“Tenemos ya dos años de abril. Es una vida privilegiada dentro de todo no es perfecta, dentro de todo por no poder estar con mi hijo pero puedo viajar cada dos meses. Mi hijo está contento con su papá. Y lo que más me gusta es que mi novio no me pone ningún pero e incentiva que esté con mi hijo”, expresó Rojas a Jaime ‘Choca’ Mandros.

Asimismo, la modelo continuó explicando que los lujos que recibe de su pareja son por el cariño que él le tiene, sin embargo, eso no es lo más importante para ella.

“Más allá de todo lo que yo busco es estar con alguien que me de tranquilidad y estabilidad. En general, porque por más que tengas dinero, la tranquilidad no tiene precio, es súper importante. Yo no estoy con él por su dinero, él trabaja y hace lo posible por darme lo mejor. Le gusta verme feliz con mi familia”, indicó.

Sheyla Se Confesó 1

