El Valor de la Verdad emitirá un episodio con Shirley Arica como invitada, donde la modelo hará declaraciones sobre su vínculo con el futbolista Christian Cueva.

En un avance del programa, Arica afirmó que ambos se besaron en una reunión, señalando que comenzó a verlo más atractivo bajo los efectos del alcohol.

“Era en una juerga, en un airbnb, iba a estar Yotún y Advíncula. Había intercambio de parejas de baile”, contó Arica.

Luego continuó con: “el primero que me habló fue Cueva. Me quería llevar a uno de los cuartos (...) obviamente nos besamos, empecé a verlo más guapo, no sé si por el alcohol; pero bueno”.

Además, la modelo mencionó la presencia de otros jugadores de la selección peruana en el encuentro y dio detalles sobre lo que ocurrió esa noche.

Este episodio, que no se llegó a emitir anteriormente en Latina, finalmente saldrá al aire este domingo 16 de marzo por Panamericana Televisión.