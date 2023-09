La tensa relación entre Sofía Franco y Silvia Cornejo parece lejos de encontrar una solución. Cuando se le preguntó a la ‘rubia’ sobre el nuevo emprendimiento de ropa de la modelo, no tuvo más que comentarios negativos. De hecho, cuestionó abiertamente la calidad de las prendas que se utilizan en las creaciones de las prendas.

“¿A mí qué? La felicito, imagínate, toda mujer quiere emprender. Pero como no se fue a Miami, ahora lo está haciendo aquí y ahora está más ubicada porque se le ve en las peluquerías, dando vueltas. Nuevamente, quiere reinsertarse en el mercado”, expresó Sofía Franco.

Luego continuó con: “no, la verdad que no compraría, no he visto su calidad. Debería descontarme por el maltrato, pero bueno, vamos a olvidarnos. La verdad que yo no compro online porque es como que te llega lo que tú no escogiste”.