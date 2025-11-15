Son del Duke continúa en una etapa de reestructuración que ha generado atención entre sus seguidores. En medio de ese proceso, se difundieron imágenes donde se ve a Thamara Gómez llorando durante una reciente presentación televisiva.

En el programa Esta Noche, que se estrenará hoya las 10 de la noche, la agrupación liderada por Alex Duque se presentó junto a Thamara Gómez, Estrella Torres y Ebony Delgado como parte de su renovada alineación.

“Thamara, por tu culpa se han ido todos”, le dijo entre risas la Chola Chabuca a Thamara Gómez

Triple retiro remueve a Son del Duke

Las redes sociales se sacudieron con los mensajes que Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos difundieron entre el lunes 27 y el martes 28 de octubre. Sus comunicados, publicados de manera individual, coincidieron en señalar que su ciclo en Son del Duke había llegado a su fin, lo que despertó inquietud entre los seguidores del grupo.

Las tres figuras compartieron motivos personales y señalaron situaciones que afectaron su permanencia. Kassandra Chanamé afirmó: “No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro (…) Hoy decido dar un paso al costado para priorizar mi salud emocional, mi salud y mi tranquilidad”. También expresó que “hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando”.

Jairo Campos, conocido como “El Santeño”, fue directo en su despedida: “Desde hoy (28 de octubre), dejo de pertenecer a la orquesta Son del Duke”, y agregó: “Decido priorizar mi salud, tanto física como emocional”. Su frase “Gracias a todos mis compañeros de Son del Duke, menos a uno” encendió comentarios en redes.

Por su parte, Ale Seijas explicó que su decisión fue difícil, pero necesaria para preservar su bienestar. Señaló que había “situaciones y actitudes dentro del entorno” que ya no le permitían sentirse cómoda y aseguró que continuará con nuevos proyectos musicales.