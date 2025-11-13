Xiomy Kanashiro aseguró que está esperando la pedida de mano por parte de Jefferson Farfán, ya que tiene la bendición de la madre del exfutbolista.

“ Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de mamá Charo, un beso a mi suegra ”, expresó la bailarina para “Arriba mi gente”.

La también animadora asegura que no presiona a Farfán sobre este tema.

“ Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación, ja, ja ”, agregó.

En una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Kanashiro se refirió a su relación con Farfán, señalando que ambos viven esta etapa con calma y disfrutan de su tiempo juntos.

“Bien, estamos felices, contentos. Viviendo nuestro momento como pareja, todo súper bien chicos”, manifestó.

No obstante, Xiomy dejó entrever que podría haber planes de compromiso con el exfutbolista, aunque precisó que, de concretarse, preferiría mantenerlo en reserva hasta que llegue el momento adecuado para compartirlo públicamente.

“ Eso yo creo que si en algún momento se daría, quedaría entre nosotros dos, como la pareja que somos, nuestra familia y entorno. Pero, estamos bien, tranquilos, enfocados en nuestro trabajo y viviendo nuestro momento ”, añadió.