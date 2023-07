Tilsa Lozano se presentó en América Hoy, para responder a las declaraciones de Claren Anderson, quien afirmó en el programa de Magaly Medina que él era el responsable de crear y redactar los mensajes románticos que Jackson Mora le dedicaba en redes sociales.

“A Jackson le cuesta un montón hablar y expresarse, es bien cavernícola. Yo no me he peleado, es como si yo agarre una poesía y se la dedique (...) cuando él tiene que escribir cosas, me pasa los textos en crudo, cuando son cosas de trabajo obvio, no me autodedico, no soy como otras que no me autorregalo cosas. Yo lo ayudo cuando tiene cosas del trabajo”, expresó Tilsa.

Luego continuó con: “creo que sean desde el fondo de su corazón porque yo duermo con él. No pongo las manos al fuego por nadie, pero no dudo que mi esposo me ama. Él tiene un problema de construcción de ideas, es diferente a tener mala ortografía (...) él me cuenta las cosas antes que pasen, él me contó antes de que salga este patita (...) muchas veces me dijo que él tiene la idea, pero se la acomodan”.

Te puede interesar