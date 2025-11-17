Tilsa Lozano aseguró sentirse plena y liberada tras recibir los documentos de su divorcio. Además, confesó que, después de una profunda reflexión, llegó a la conclusión de que haberse casado con Jackson Mora fue un error.

“Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme , pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor “, declaró a Trome.

"Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento“, agregó.

Por otro lado, la modelo comentó en su programa que, dentro de la categoría de hombres infieles, a ella le habría tocado el peor de todos.

“Están los tramposos, mentirosos y los mie... y a mí me tocó lo peor, el abono para las plantas, guano, ja, ja, ja”, indicó.

Tilsa Lozano arremete contra Milett Figueroa: No soporto a la gente que se hace la santa

Tilsa Lozano no dudó en recordarle a la madre de Milett Figueroa, cómo su hija se hizo conocida en la farándula local, luego de que la señora afirmara que la modelo brilla en el extranjero pese a críticas que recibe.

“Es cierto, no somos pepita de oro, es su trabajo… pero mi hija, ¿dónde está?”, manifestó doña Martha. Por ese motivo, Lozano decidió opinar al respecto.

“Su hija es la mujer de un señor de 65 años (Tinelli) que le da trabajo, ese es su mayor galardón. Parece que en el Perú la gente tiene mala memoria. ¿No se acuerdan de los primeros titulares de Milett cuando apareció en la farándula peruana? Todo era atacando a Tilsa, que estoy vieja, que ya pase de moda, cuando yo tenía ‘treintas’ y ella ‘veintes’. Después vino todo lo de sus amoríos con Pavón, cuando estaba con Sheyla Rojas, con Guty Carrera, cuando estaba con Melissa Loza. La nota que le sacó Magaly en su revista en la camioneta, lo del departamento en Miami de Acuña”, expresó Tilsa a Trome.

“Ojo, yo no juzgo la vida ni el pasado de nadie, pero no soporto a la gente negadora, que se hace la santa, la digna. Siempre he dicho, yo respeto más a una Xoana González, alguien que dice las cosas como son, que apechuga su vida, no a las que van por la vida con memoria selectiva, pretendiendo que todos nos comamos su circo de dignidad”, agregó.

El pasado 2 de octubre, la exmodelo lanzó fuertes críticas contra Milett Figueroa, al afirmar que quien realmente tiene talento es su madre, Martha Valcárcel.

“Y cuando dice: ‘¿Dónde está mi hija?’ Martita, yo te voy a decir dónde está tu hija, está con un señor de más de 65 años y por eso acapara titulares. Ahí está tu hija. Pero un besito mi amor para ti, porque tú has debido ser la verdadera diva y ahora entiendo por qué“, sostuvo durante la emisión de “La Noche Habla”.