La Comisión de Ética evaluará mañana de oficio el caso de la congresista Ariana Orué (Podemos Perú) por la contratación en su despacho de la presunta pareja sentimental de su hermana y el uso indebido del personal a su cargo, al que utiliza para trasladarla al gimnasio.
La sesión de la Comisión de Ética está programada para las cuatro de la tarde en la Sala Francisco Bolognesi.
Según imágenes difundidas por Cuarto Poder, Alex Paredes, trabajador de Orué que gana S/3,600 mensuales, la traslada a su gimnasio por las mañanas.
El dominical también ha revelado que Renzo Nicolás Basurco, Asesor II con un sueldo de S/10 mil, tiene una empresa con Shirley Orué, hermana de Ariana, y hace dos días se hizo pública una fotografía que evidenciaba una relación afectiva entre ambos.
