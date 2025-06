Tilsa Lozano se pronunció luego de enterarse de que Jackson Mora es amigo íntimo de Shirley Arica.

Días atrás, la modelo confirmó que el empresario y ella tienen una amistad de años.

“ Qué te puedo decir, ja, ja. Jamás me dijo que era su amiga, sino todo lo contrario, pero no puedo ni quiero decir las cosas que él hablaba. Ojo, sí me dijo que la conocía y por eso hablaba equis cosas de ella, pero yo con Shirley no tengo ningún problema, por respeto a ella prefiero no contar nada; es mujer y madre ”, declaró Tilsa a Trome.

Asimismo, le consultaron a la “Vengadora” si le afectaría si su aún esposo tiene una relación con Shirley: “ Le deseo lo mejor a él y ya, lo que Jackson haga o diga, pues es su vida ”.

“Me considero una mujer que ha aprendido mucho a lo largo de su vida y que muchas veces me agarraron de sonsa y me mintieron”, señaló la exmodelo cuando le preguntaron si cree que Mora le fue infiel.

“ Si él lo hizo o no, ya no tiene importancia. Cada uno cargará con su propia mochila. Yo por mi parte di el ciento por ciento, fui respetuosa y leal a mi relación. Si alguien no lo fue, eso no lo sé, pero las acciones valen más que mil palabras ”, añadió.

Además, Tilsa dijo que actualmente solo está enfocada en sus hijos y en su trabajo: “Sé que merezco un amor bonito más adelante, ahora es momento de reconstruirme y enamorarme de mí misma”.