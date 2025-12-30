Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon y recordado por su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto nuevamente viviendo en situación de indigencia en la ciudad de Riverside, al sur de California.

El caso volvió a llamar la atención luego de que personas cercanas intentaran que accediera a un proceso de rehabilitación, sin éxito.

Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside, explicó que el actor necesita atención a largo plazo, pero que las leyes estatales no permiten internarlo de manera forzada.

Según indicó, Chase no cumple con los criterios legales para ser considerado una persona gravemente discapacitada ni representa un peligro para sí mismo o para terceros.

El actor Shaun Weiss, quien atravesó una experiencia similar en el pasado, reveló que un equipo de crisis de salud mental logró internar a Chase de forma involuntaria durante 72 horas. Tras ese periodo, fue dado de alta y regresó a vivir en la calle, al no existir un sustento legal para prolongar su permanencia en un centro especializado.

En imágenes difundidas recientemente, se observa a Chase descansando en la entrada de un edificio.