Que coincida tu nombre de pila con el de tu personaje en una trama de ficción, no es algo usual para una actriz. Eso le sucedió a Valentina Saba, cuando le dijeron que debía encarnar a una inquieta e impulsiva joven llamada nada menos que Valentina en “Nina de Azúcar”, telenovela que ocupa el primer lugar entre los programas más vistos de la televisión local. “Coincidió completamente, cuando me lo dijeron tuve emociones encontradas porque nunca me había pasado, no fue algo premeditado por la autora y mucho menos que lo haya pedido, fue pura coincidencia”, dice la actriz que disfruta de su papel en la historia. “Valentina tiene su corazoncito, es una chica que está encontrando su voz, encontrando lo que quiere, que es salir de ese bloque que le ha impuesto la familia y se enamora”.

Se enamora de Bruno sin importarle las diferencias sociales.

No tiene esa estructura incorporada en su pensamiento, ella va por otro lado. Su madre la controla, pero a la vez, Valentina es una mujer libre que está intentando salir de lo que le han impuesto, y sin miedo a lo que vaya a pasarle, eso es algo muy bonito. Se enamora de Bruno y sigue sus impulsos.

¿El arte siempre estuvo cerca en tu vida?

Desde chica me gustaba mucho todo lo relacionado al arte. Mi mamá, por una serie de circunstancias y para lograr que fuera más independiente, me inscribió en clases de verano en La Tarumba y me enamoré, me encantó. Eran talleres de circo, pero también hacíamos talleres de teatro, música, era completo. Ese fue mi primer acercamiento a las artes, me encantó y de ahí no paré.

¿En qué momento decides ya tomar las artes escénicas como carrera?

Cuando ya estaba en quinto de media, hicimos una obra de teatro pro fondos para viajar toda la promoción. En esas tres o cuatro funciones en el auditorio del colegio, ahí dije, creo que yo quiero estudiar actuación ,La verdad es que tuve suerte porque mi mamá y mi papá siempre me apoyaron.

¿La nueva generación de actores está consciente de que hay que buscar las oportunidades?

Si, completamente, hay que buscarlas, yo cuantas veces he escrito a directores de casting, de acá y de afuera, he mandado mis fotos, es como parte del trabajo. hay que estar ahí. Y sobre todo, debemos estar preparados para los no, que son muchos en una carrera.

"Valentina tiene su corazoncito, es una chica que está encontrando su voz, encontrando lo que quiere, que es salir de ese bloque que le ha impuesto la familia y se enamora”, dice la actriz sobre su personaje.

Se aprende mucho más de las negativas, de las puertas que se cierran.

Sí, totalmente. Exacto, y cuánto más te dicen no, no solo siempre tiene que ver contigo, o porque lo hiciste mal. Hay muchos factores que influyen en esas negativas, por eso, cada vez aprendes a tomártelo menos personal .

¿Toda actriz siempre sueña con un protagónico, tú también?. Es loco, me gustaría pero también sé que es una responsabilidad muy grande, que requiere mucho entrenamiento. Recién estoy en mi tercera, cuarta producción a nivel de televisión, entonces el camino hay que recorrerlo, me encantaría, si por supuesto, y sobre todo que sea un personaje que realmente me mueva, que transmita mucho.

¿Hasta el momento todos los papeles que has interpretado te han llenado?

He tenido la suerte de que no me haya tocado algo que tenga que decir: ay no, no me gusta, pero me imagino que me llegará en algún momento. Hasta ahora todos los personajes que me han ofrecido, los personajes para los que he audicionado me han encantado. Aunque hay otros también que me gustaban pero no he quedado, pero también eso sucede por algo, porque llegará algo distinto o algo mejor que me retará.