Arremete en su contra. Gigi Mitre, presentadora del programa de espectáculos Amor y Fuego, cuestionó las denuncias en contra de su colega Rodrigo González en medio de la polémica por su intento de arresto.

El reconocido ‘Peluchín’ fue buscado por agentes policiales en su domicilio y su centro de labores, el canal Willax Televisión, para ser detenido tras una denuncia de Cathy Sáenz, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Susana Umbert.

“La gente lo quiere. A ustedes envidiosas, que por eso es que lo han denunciado, nunca van a tener el cariño y el amor que la gente le tiene a Rodrigo. Él tiene ángel, carisma, talento, no como ustedes. Nada que ver, ¿Qué consiguieron en la vida? simplemente denunciar y perdieron”, manifestó Mitre.

Cabe mencionar que dichas figuras televisivas y públicas denunciaron al presentador por violencia psicológica, años atrás, por los calificativos que recibieron de su parte. Sin embargo, las autoridades terminaron por archivar estos casos en contra de Gonzáles.

“Ahora sí están riéndose por lo que le están haciendo a Rodrigo, van a ver cómo la vida da vueltas. La justicia no les ha dado la razón”, puntualizó Gigi Mitre, quien resaltó el apoyo que recibió su colega en el set de “Amor y Fuego” a través de las redes sociales.

Rodrigo González revela que demandará a Karen Schwarz y Cathy Saenz: “se me ha tildado de maltratador”

En la última edición de Amor y Fuego,Rodrigo Gonzálezreveló que estaría dispuesto en demandar a Karen Schwarz, Cathy Saenz, Lourdes Sacín y a Susana Umbert, pues han manchado su nombre, pues ella han generado titulares donde se le tilda de maltratador.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se le han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios (…) Como no me pudieron denunciar por difamación porque no lo había, porque era una opinión personal, fueron a través del Ministerio de Mujer a denunciarme por violencia de género”.