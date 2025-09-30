La actriz Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al publicar tres videos en Instagram donde compartió detalles de momentos difíciles que marcaron su vida. La también modelo mostró una biblia que recibió como obsequio y explicó que sintió la necesidad de transmitir su experiencia.

“Yo siempre decía: ‘me encantaría compartir mi experiencia con mis seguidores’, pero no veía el camino: dónde, cómo, porque soy una persona reservada en mi vida personal... Pero siempre hay un momento indicado, el tiempo correcto para transmitir lo que me pasó” , expresó.

En medio de su relato, reveló que en dos ocasiones estuvo al borde de perder la vida. “La primera vez salí volando por la ventana del espejo retrovisor: me destrozó la nariz, tengo diez puntos, perdí demasiada sangre y estaba muy grave. En una segunda ocasión, me extrajeron una muela con dolor y estuve a punto de que me diera una septicemia, por lo que tuvieron que operarme sin anestesia”, recordó.

Jerí señaló que, aunque desde pequeña fue creyente, estas experiencias reforzaron su vínculo espiritual. Destacó que en esos momentos sintió claramente la presencia de Dios y que eso marcó un cambio en su vida personal.