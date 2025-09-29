Alejandra Baigorria no se quedó callada y opinó sobre el fin de la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La empresaria comentó en la última publicación de la modelo peruana.

La rubia le respondió a un cibernauta, quien comentó lo siguiente en la foto de la también actriz: “¿Se te venció el contrato con Marcelo Tinelli?”.

A lo que Baigorria respondió: “ Más bien ese (Tinelli) lo que se perdió, ahora las cosas darán la vuelta porque el que actúa mal, siempre lo paga ”.

Alejandra Baigorria responde a usuario y defiende a Milett Figueroa.

Asimismo, la popular “Gringa de Gamarra” rechazó la forma en que la prensa argentina trata a Figueroa, pues dejan entrever que ella estuvo por interés con el argentino.

“ No dejes que nadie apague tu brillo, eres peruana y aquí te apoyamos. Desde mi punto de vista es demasiado carga montón lo que te hacen en ese país. Pero si hablan de ti es porque les generas rating. Así que tu cabeza en alto y diría más de lo que opino aquí, pero mi lengua es muy víbora jajaja dale con todo ”, agregó.

Alejandra Baigorria afila su lengua contra la prensa argentina por chancar a Milett Figueroa.

Milett Figueroa tras fin de su relación con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Después de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación sentimental con Milett Figueroa, la modelo se pronunció y brindó detalles de su separación con el argentino.

“¿Tu relación con Marcelo Tinelli terminó por mutuo acuerdo?“, le consultó Ric La Torre para ‘La Noche Habla’.

“ Sí, terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás ”, respondió la actriz luego de que Ángel de Brito asegurara que uno de los motivos de su ruptura con el conductor de televisión fue que ella quería ir a los Premios Martín Fierro, en lugar de grabar el reality Los Tinelli.

Milett evitó responder si permanecerá en Argentina o regresará al Perú, tras el fin de su relación con Tinelli. No obstante, se ha especulado sobre su posible participación en el reality ‘Gran Hermano’.

Por otro lado, Ric La Torre le preguntó a Figueroa si hubo infidelidad por parte del argentino y si es cierto el acercamiento de Sabrina Rojas con el presentador de televisión.

“ Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene ”, escribió la modelo.