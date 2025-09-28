Después de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación sentimental con Milett Figueroa, la modelo se pronunció y brindó detalles de su separación con el argentino.

“¿Tu relación con Marcelo Tinelli terminó por mutuo acuerdo?“, le consultó Ric La Torre para ‘La Noche Habla’.

“ Sí, terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás ”, respondió la actriz luego de que Ángel de Brito asegurara que uno de los motivos de su ruptura con el conductor de televisión fue que ella quería ir a los Premios Martín Fierro, en lugar de grabar el reality Los Tinelli.

Milett evitó responder si permanecerá en Argentina o regresará al Perú, tras el fin de su relación con Tinelli. No obstante, se ha especulado sobre su posible participación en el reality ‘Gran Hermano’.

Por otro lado, Ric La Torre le preguntó a Figueroa si hubo infidelidad por parte del argentino y si es cierto el acercamiento de Sabrina Rojas con el presentador de televisión.

“ Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene ”, escribió la modelo.

Milett Figueroa revela cómo fue el término de su relación con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa es consultada si Marcelo Tinelli le fue infiel.