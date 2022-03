Vania Bludau estará presente en el programa de Ethel y Jaco, donde contó un poco más sobre su relación con Mario Irivarren. Además, la modelo confesó que su pareja no sabe cocinar y que solo lava los platos.

“Mario no sabe cocinar, él solo lava los platos. Yo soy quien manda en la cocina y en la casa porque soy muy maniática de la comida sana, de la limpieza, del orden”, expresó Vania.

La exchica reality también contó que a veces tiene antojos por comer salchipapas u otros alimentos alto en grasa, por lo cual siempre busca alternativas saludables.

“Me muero por comer una salchipapa, desde hace una semana estoy buscando por internet cómo comer saludable una salchipapa (risas). También me gustan las pastas, pero sí, mi comida casi siempre es arroz integral, ensaladas y todo a la plancha”, expresó.

Mario Irivarren revela que se operó tres veces la nariz: “El doctor me limo solo un lado” (VIDEO)

Mario Irivarren reveló para el programa ‘Amor y Fuego’ que tiene tres operaciones en la nariz y que se las hizo antes de entrar al mundo de la televisión.

“Yo tenía una nariz fea, agileña, grande y ancha, yo me la operé cuando era muy joven, 18 años tenía, pero la operaron muy mal. El doctor me limo solo un lado, no el otro. Fue una clínica de Camacho y me hicieron una barbaridad”, contó Mario Irivarren en un primer momento.

“Le reclamé al doctor y me volvió a operar y como entré al quirófano volví salir. Le reclamé y logré que me devolviera mi dinero”, dijo después el exchico reality al hablar de la segunda vez que su nariz pasó por cirugía.

A la tercera operación, el novio de Vania Bludau se sintió satisfecho pero la cirugía fue con otro médico.