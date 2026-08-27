Vasco Madueño hizo su primera aparición como actor en “Al fondo hay sitio” durante el episodio emitido el martes 25 de agosto.

El hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño interpretó a Eduardo, un estudiante universitario cuya llegada al campus abrió una nueva historia juvenil en la ficción.

En la escena, Eduardo llamó la atención de María Paz, personaje interpretado por Adriana Campos Salazar, quien mostró interés por el joven mientras lo observaba recorrer los pasadizos de la universidad. Britany, interpretada por Verónica Infantes, también intentó acercarse a él, pero recibió una respuesta indiferente.

El avance del episodio anticipó el encuentro entre ambos personajes y destacó el desplante de Eduardo hacia Britany.

“Britani se mostró emocionada al ver a Eduardo, pero no imaginó que el universitario le haría tremendo desplante”, señaló la voz en off.