Vasco Madueño informó el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, ocurrido el 22 de noviembre en la madrugada, luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde también explicó las razones por las que se mantuvo alejado de la vida pública en los últimos meses.

En su mensaje, señaló que el avance acelerado de la enfermedad lo llevó a suspender sus actividades para dedicarse por completo a acompañarla y cuidarla durante ese periodo.

“Hola a todos. Me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella”, escribió.

Madueño indicó que su madre falleció en un hospital y que estuvo rodeada de familiares y personas cercanas, entre ellos su padre, el cantante Guillermo Dávila.

“Estuve acompañado de mi familia: mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella”, expresó.