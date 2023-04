Verónica Linares, periodista de América Televisión, denunció ante las autoridades a un hombre que la viene acosando desde hace dos años y que el sábado último llegó a alterar su tranquilidad familiar.

“Luego de 2 años he decidido denunciar a Winston Ezequiel Manrique Canales por acoso. Llegó a mi casa a las 10:30p.m. y estuvo agresivo, intentó golpear a mi esposo y lo amenazó de muerte. Llamé al 105 y la policía lo ha detenido. Ahora todo está en manos de la Fiscalía de turno”, indicó la periodista.



Hace dos años, la conductora de “América Noticias” ya había denunciado el hecho en sus redes sociales. “Desde hace un tiempo 2 personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel, sino un centro de salud mental. Por favor ayúdenme a encontrar a su familia”, escribió.

El acoso continuó y hoy el sujeto fue detenido, pero Linares advirtió que Winston Manrique se escuda bajo su condición de paciente con esquizofrenia. “Lo que ha sucedido es que ha sido agresivo y está de lo más tranquilo porque al toque sacó su carnet del CONADIS, de inmediato, para protegerse de esto”, manifestó la comunicadora.

