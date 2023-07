Verónica Linares confesó que la muerte de Diego Bertie fue una de las noticias más impactantes que tuvo que presentar en más de 20 años al frente de ‘Primera Edición’ en América TV.

La periodista dijo que se había reunido con el actor solo tres días antes para grabar una entrevista para su canal de YouTube ‘La Linares’.

“ Estábamos en el comercial, me impactó muchísimo, me puse a llorar. No era mi íntimo, mi hermano, mi amigo, pero había estado con esa persona un largo rato conversando, en su departamento, parados en el balcón y me impactó. Me puse a llorar”, relató para el canal de Christopher Gianotti.

“ Federico estaba perplejo, desencajado y ya ahí me repuse porque me di cuenta que peor estaba él porque era su amigo y tenía que hablar con Katia porque se iba enterar y me sequé las lágrimas. Ví a Federico que no reaccionaba y Federico tuvo un impacto distinto y hubo varios momentos en que él se tragaba saliva porque quería llorar ”, añadió.

