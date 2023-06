El público sigue de cerca los coqueteos entre Wendy Guevara y Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’. Cabe resaltar que, la youtuber es una de las favoritas para ganar el reality.

La influencer mexicana y el modelo han hecho una gran amistad al pertenecer en el ‘Team Infierno’, pero Guevara dejó en claro sus sentimientos hacia el exchico reality. Esto sucedió en una conversación con Apio Quijano, integrante del grupo Kabah, y Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y la actriz Niurka Marcos.

“ Pues yo digo que en alguna noche de peda, que no estuvieran las cámaras y me dice así, ‘ay claro, nos echamos un palenque y listo’ y ya pero hasta ahí. Pero de andar de traumada detrás de él ´ay quiero verte´, si me entiendes, de enamorarme así como de encariñarme no va a pasar, créemelo, porque estoy super mentalizada que no ”, expresó la mexicana a sus compañeros.

“ La neta, este güey entro a un reality, a un juego, no entré enamorándome del hombre de mi vida. Yo estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que estra pensando ´primero yo, segundo, yo, tercero yo ”, añadió.

