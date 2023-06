La presentadora de televisión Andrea Llosa se refirió a las agresiones que tuvo el padre del futbolista Bryan Reyna contra unos investigadores de ‘Amor y Fuego’.

En una reciente entrevista, la periodista dejó en claro que desaprobaba el violento comportamiento que tuvo Luis Roberto Reyna Velásquez al golpear con un bate de béisbol el vehículo en que se encontraba el equipo de prensa.

“En el caso de Rodrigo (González), ellos no se han metido a tu casa, estaban en la calle, no tienen por qué agredirlos (por el papá de Bryan Reyna), no justifica que rompas la luna del auto, eso es de delincuentes”, expresó para El Popular.

Asimismo, la comunicadora continuó dando duros calificativos al actuar del padre del deportista. “O sea mañana a mí no me gusta que alguien me siga y agarro un palo y te reviento, eso es de malandros. La calle es libre, si no te gusta que pena”, mencionó.

Bryan Reyna y su comunicado tras ataque de su papá a reporteros de Amor y Fuego

A través de su cuenta de Instagram, Bryan Reyna publicó un comunicado donde pide disculpas por la agresión de su padre a los reporteros de ‘Amor y Fuego’.

“El día de ayer, retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la selección, mi padre y yo fuimos perseguimos y cerrados por “supuestos periodistas” a lo largo de todo el camino hacia mi casa”, se lee en el comunicado del futbolista.

Luego continuó con: “el acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar. Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. NO VIVO DE ESO”.

