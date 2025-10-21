Xiomy Kanashiro fue invitada al programa “Ponte en la cola” y confesó que Jefferson Farfán aún no le pide la mano, ya que ambos se encuentran enfocados en sus proyectos.

“ Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja ”, expresó.

La bailarina reveló cómo lleva su romance con el exfutbolista: “ Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace ”.

“Por ejemplo, esa foto donde estamos ve con unos globos, fue tomada hace un mes y recién se publicó”, agregó.

Kanashiro mencionó que los anillos que luce con Farfán solo son simbólicos.

Por su lado, el padre de Xiomy considera que es muy pronto para que su hija se case.

“ Sé que se casará y me dará nietos, pero creo que es muy pronto para dar ese paso ”, indicó Christian Kanashiro.