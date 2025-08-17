Xiomy Kanashiro volvió a estar en el ojo público tras presentarse en un evento en Arequipa, donde lució un mini vestido marrón ceñido al cuerpo.

En su programa, Magaly Medina criticó con dureza el aspecto físico de la modelo, señalando que, a sus 27 años, debería prestar mayor atención al cuidado de su imagen.

“Por lo menos cuidas tu alimentación. Una chica de 27 años con tendencia a ser bastante robusta habría que cuidar un poco su imagen. Es un descuido total para alguien que se sube al escenario”, comentó la “Urraca”.

En ese sentido, recordó que la pareja de Jefferson Farfán se sometió a una operación estética a inicios de este 2025 y le advirtió que no se puede “vivir de lipo en lipo”.

Ante las críticas, Kanashiro recurrió a sus redes sociales para defenderse y compartir un mensaje de aceptación corporal.

“ Sufro de piel naranja por genética. Mi familia es de la selva y todo lo que como se va ahí. Es normal, tengo estrías, celulitis, marcas por el vóley y más. Ámense, chicas, y sean amadas como son ”, escribió la modelo.