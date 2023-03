Yahaira Plasencia está en boca de todas luego de sus declaraciones en una entrevista internacional donde asegura que es ‘la única peruana haciendo salsa en Perú’, esto ha generado varias críticas por parte de los cibernautas. Por ese motivo, la cantante salió al frente para aclarar este tema.

En su cuenta oficial de Instagram, la salsera aseguró que no intentó minimizar a sus colegas que hacen salsa sino se refería a la categoría a la que estaba nominada en los Premios Lo Nuestro.

“Hola chicos, buenas noches, la verdad no suelo aclarar ninguna noticia que sale sobre mí, pero esta sí es necesario hacerlo por el respeto y cariño y admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú. Lo que yo me refería diciendo que soy la única mujer haciendo salsa me refería a la terna en la que estaba nominada porque ustedes pueden ver que eran puros hombres ”, dijo en un inicio Yahaira Plasencia.

“Igual, cada vez que he podido mencionar ya sea en el extranjero o aquí en mi país sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa lo he resaltado, siempre trato de resaltarlo. Saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Bueno, veía necesario hacer esta aclaración ”, agregó la artista peruana.

