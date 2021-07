La cantante Yahaira Plasencia compartió a través de sus redes sociales un singular mensaje que estaría dirigido a quienes la critican, en especial a la conductora de espectáculos, Magaly Medina, quien cuestiona continuamente el trabajo que realiza la salsera.

Como se sabe, Magaly Medina comentó esta semana que la cantante estuvo invitada al programa de Jorge Benavides y aseguró que la salsera fue “malcriada” con el equipo del actor cómico durante la grabación de las escenas. Sin embargo, Yahaira Plasencia desmintió el hecho.

Así, la artista peruana publicó un mensaje en sus historias de Instagram: “Entre mujeres y entre seres humanos en general debemos apoyarnos más, repartir amor, motivar, inspirar. ¡NO DESTRUIR, NI MINIMIZAR! Basta de juzgarnos y criticarnos entre nosotros. Nadie sabe lo de nadie. No normalicemos el hate”.

Como se sabe, Magaly Medina siempre ha mostrado su apoyo a la también salsera Daniela Darcourt; mientras que con Yahaira Plasencia ha sido muy dura.

Precisamente en una entrevista con Vanessa Terkes en Radio Panamericana, la intérprete de “Dime” lamentó que siempre la critican y ven solo lo negativo. “Siempre habla de mí, y todo el tiempo son cosas negativas, por eso creo que es negocio... Que me odien no más, no me importa”, dijo.

