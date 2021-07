La salsera Yahaira Plasencia estuvo este viernes en el programa ‘Amor y fuego’ y respondió si está vetada en el canal América Televisión, luego del escándalo que protagonizó al ser grabada en la maletera de un auto para evitar una intervención en plena pandemia de la COVID-19.

“Estoy bien con los de ‘Esto Es Guerra’. Pro TV se portó súper bien conmigo siempre, el productor también y la gente de ahí súper buena, pero obviamente yo volví a cometer un error (lo de la maletera) y todo quedó así. Salí del programa lógicamente”, comentó la popular ‘Reina del totó'.

Asimismo, la salsera dejó en claro que sí le gustaría volver a ‘Esto es Guerra’, pero para presentar sus temas y cosas por el estilo.

Sin embargo, cuando Gigi Mitre, le preguntó si se encontraba vetada en América Televisión, Yahaira Plasencia solo atinó a responder: “¿Me ves en el canal 4?”.

“Yo no podría hablar mal, estoy muy agradecida. No he ido hasta ahorita a ningún programa. Yo no sé (si estoy vetada). Eso lo sabe mi jefa de prensa, a mí no me vienen los mensajes”, agregó.

Al notar que Yahaira Plasencia no quería responder directamente si se encontraba vetada en canal 4, los conductores de ‘Amor y fuego’ optaron por preguntarle a su jefa de prensa.

“No está vetada, pero no la llaman. Qué raro eso. Ella es prima hermana de la vetada”, comentó sarcásticamente el popular ‘Peluchín’.

