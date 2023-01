Yessenia Villanueva continúa la pelea mediática que tiene con su padre Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario. En el último mes, la familia del comediante se enfrentó debido a las diferencias que tienen con la esposa del sonero. Asimismo, los hijos del cómico revelaron que han vivid malos momentos en su infancia, culpando a su padre de no brindarles la atención que necesitaban.

La hija del popular cómico señaló que tuvo una infancia difícil, pero que no le guarda rencor a su padre, sino que lo quiere y admira. No obstante, la historia es diferente con Monserrat, Yessenia no solo le exige que no la mencione ni a ella ni a sus hermanos (Susandt, Pablo, Hussein) porque “no es santa ni la trabajadora del año”.

“Mi papá siempre se deja llevar por las mujeres que tiene a su lado. Yo nunca me metí en las relaciones de mi padre, pero el dinero cambia a las personas ”, sostuvo.

Asimismo, Villanueva siguió criticando a la esposa de su padre y considera que “es egoísta”. “ La película que está filmando mi papá con Barraza se la conseguí yo, porque hablé con el productor y ¿qué hizo ella?, le dijo al productor que no quería que ninguno de los hijos de Melcocha participe en la cinta ”, reveló Yessenia.

Posteriormente, la hija de Melcochita dijo que le sorprende que su padre no tenga casa propia, pese a todos los contratos que tiene. “ Ella agarra todo. Se cree su mánager cuando ni siquiera sabe expresarse ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR