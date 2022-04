A través de su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava publicó un video con un contundente mensaje por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra este 2 de abril de 2022.

“Si no eres autista NO CELEBRES POR NOSOTROS, mejor infórmate más SOBRE NOSOTROS. Eso es lo que necesitamos INFORMACIÓN, eso nos ayuda a luchar contra nuestro mayor enemigo LA IGNORANCIA”, es lo que se lee en el post que acompaña el video.

Yiddá Eslava a quienes cuestionan su autismo: “no puedo aceptar que la gente sea tan básica”

Hace unos meses, Yiddá Eslava sorprendió al revelar en redes sociales que ella y su hijo de cuatro años fueron diagnosticados con autismo. La actriz compartió una emotiva publicación en la que relató algunos episodios que marcaron su vida antes de conocer este diagnóstico.

En redes sociales muchos usuarios han cuestionado su diagnostico. Además, una especialista que afirmó trabajar por muchos años con niños con esta condición, contó que no cree que Yiddá sea autista.

“La gente está desmereciendo mi diagnostico y hasta lo están asociando con una especia de marketing (...) es necesario decirle a esas personas que, aquí en Perú, la venta de libros es muy mal negocio, no se compra muchos libros. Además, mi hijo fue diagnosticado en enero”, comentó la también actriz para diario Correo.

Luego continuó con: “Yo no anulo los comentarios de mis comentarios de mi Instagram. Siento que es válido, no puedo pretender gustarle a todo el mundo, soy sincera (...) lo que sí no puedo aceptar es que la gente sea tan básica, tan ligera al hablar, me sorprende que una persona dice saber mucho de autismo y desmerece un diagnostico y desmerece como puedo sentirme, como si esta persona me conociera. Sí me llegó ese comentario y te digo algo estas personas desmerecen mi diagnostico por ver mis videos de TikTok y de Instagram, están haciendo un diagnostico basados en unos videos editados”