Tras ver el show infantil con la temática de Navidad que realizó Rosángela Espinoza hace unos días, la reconocida animadora Yola Polastry no pudo ocultar su indignación sobre el espectáculo que presentó la popular ‘Chica selfie’.

“Continúa esta cosa de que cuando no tienen trabajo, siempre ven el lado de los shows infantiles como un recurso, pero eso no es un recurso, es una equivocación”, comentó en un primer momento la animadora infantil ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

Asimismo, Yola Polastry cuestionó que la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se dedique a hacer shows infantiles cuando antes realizaba shows en discotecas.

“Yo la he visto a ella hace tiempo, la he visto en una discoteca bailando y haciendo su show, bueno show entre comillas, con hombres que subían al escenario y bailaban con ella, bastante fuerte me pareció”, sostuvo.

“Dicen que ha estudiado y que se ha recibido, yo no entiendo, si está recibida y tiene una graduación se supone que debe empezar a estudiar su maestría, su doctorado, su trabajo tiene que conseguirlo. No va a trabajar haciendo tiktoks pues”, agregó bastante fastidiada Yola Polastry.

Por otro lado, Yola Polastry también criticó a la municipalidad organizadora del evento por contratar el show de Rosángela Espinoza, en lugar de darle un mejor uso a ese dinero.

“Me llama la atención de que una municipalidad la contrate y que la lleve para hacer un show que no vale. Lo que le está pagando el alcalde a ella, debería utilizarlo para comprar regalos a los niños en lugar de gastar por un espectáculo que no es espectáculo para niños”, sentenció.

