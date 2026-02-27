El restaurante nikkei, ubicado en la avenida La Paz, lleva más de una década de trayectoria en la escena gastronómica limeña. En su reciente carta, incorpora insumos peruanos, así como platos de técnica japonesa y sabor local, asumiendo el desafío de elevar los estándares de calidad y ofrecer al público local, mucho más que cocina nikkei, llevando la marca hacia nuevos territorios y consolidando su identidad y autenticidad.

El tiempo no pasa en vano, y los años nos hacen formarnos y sobre todo madurar. Ache ha aprendido en este tiempo que lo que quiere con su propuesta no es sorprender al público, sino mostrar una cocina con sentido, dónde cualquier miembro de la familia pueda pasarlo bien, encontrando platos sabrosos y contundentes, y logrando así, que vuelvan más de una vez.

RECORRIDO. En esta visita, tuvimos un almuerzo distendido con Juan Mahchi, gerente del restaurante, quien nos presentó para vivir la experiencia Ache, platos que muestran una cocina con sentido, memoria, y sobre todo respeto al producto.

“Queremos que cuando la gente venga a Ache, la pase bien, lo atiendan bien. Y todos puedan disfrutar, desde el papá que se antojó de cocina nikkei o sushi, hasta la abuelita que quiere comer algo más familiar para ella, como podría ser un plato de sabores peruanos”, nos cuenta.

La carta actual refleja los diez años de recorrido de este lugar, y va mucho más allá de un sushi bar tradicional. La propuesta de platos calientes se amplía, dialogando con las cocinas tradicionales de nuestro país, pero manteniendo la técnica japonesa que tanto caracteriza a este local.

SABORES, sabores. Comenzamos la visita con un plato de sashimi de salmón, donde nos pusieron para comparar dos cortes: el de lomo, más limpio y suave; y el de panza, con un toque más de grasa y sabor. Ambos buenos y delicados. Seguimos con dos nigiris, uno de trucha, salsa miso dulce, furikake y limón; y otro de concha de abanico flameado con aceite de trufa, coronada con especias japonesas. Siguen los mariscos al wok con una salsa picante, servidos al fuego, sabrosos. El Tiradito de maguro al ají amarillo lleva finos cortes de atún, mix de quinua, aceite de culantro y toques de ají limo, fresco y elegante.

Llega a la mesa el plato que mejor resume la incorporación de sabores peruanos a la carta, un contundente arroz verde a la norteña con pato estilo nikkei. Llega al centro de la mesa en una sartén de hierro fundido, donde se concentran en un sólo plato técnica y territorio. El arroz llega cocido al punto exacto, se trabaja con chicha de jora, loche y culantro. El pato, dorado por fuera y al punto por dentro, se cocina con precisión japonesa, con cortes estilo sashimi, y se termina en un ponzu de chicha y chalaquita nikkei.

Muy bueno. La idea acá es que se pueda compartir un poco de todo, desde sashimis, y makis, hasta platos calientes más elaborados como el costillar de res, cocido a baja temperatura y bañado con una reducción de res y chicha de soya, cebolla nitsuke y cremosa de quinua. No deje de probar la coctelería del local, que ha sido diseñada para pasar un buen rato disfrutando de una excelente comida.

Ache mira al futuro con tranquilidad, y consolida su propuesta en un mercado gastronómico que crece y cambia día a día.

Detalles

Ache Restaurante

Dirección: Avenida La Paz 1055, Miraflores.

Horario: lunes a jueves, de 12 m. a 3:30 p.m. y de 7 a 10 p.m.

Viernes y sábados, de 12 m. a 11:30 p.m.

Domingos, de 12 m. a 5 p.m.

Tlfo: 221 9315. @achesushiwoknikkei