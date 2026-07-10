Lima no para. En esta ciudad se abren restaurantes todos los días. La gastronomía parece estar a prueba de crisis en una ciudad que ama comer. Aparecen o regresan al ruedo jóvenes talentos que aportan aire fresco a la escena gastronómica local. En estos últimos meses abrieron desde locales de pasta, cafeterías o restaurantes marinos. A veces, no todo lo que reluce es oro. Pero entre la maraña de restaurantes clonados aparecen perlitas gastronómicas que nos convencen de que Lima sigue siendo una ciudad para comérsela. En esta lista les dejamos varias opciones que acaban de abrir sus puertas, algunos aún en marcha blanca, y aunque la lista continúa y el año promete más sorpresas, el espacio nos gana.

Don Eduardo Parrilla @parrilladoneduardo.lima.

El famoso restaurante nacido en el norte de nuestro país, llega a la capital con un nuevo local en la avenida Angamos que ya se encuentra en marcha blanca. El nuevo proyecto de los hermanos Marcos y Alfonso Rebaza, tiene como principal protagonista al bife peruano que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Carnes 2025, realizado en Argentina. La dirección culinaria está a cargo de José Luis Castro, y la carta incluye cortes variados como el bife ancho, bife angosto, picaña y el reconocido asado de tira acompañados por preparaciones acordes a la diversidad culinaria del país. Dónde: Av. Angamos Oeste 598, Miraflores.

SAL DEL MAR @saldelmar_lima

Tras el éxito de Fiesta y La Picantería, Héctor Solís abre un nuevo restaurante donde una vez más el producto es la estrella. Un restaurante de pescados y mariscos, donde el producto marino es el protagonista. Grandes pescados adornan la vitrina y las preparaciones incluyen pesca por kilo de lenguado, mero y congrio, entre otros. Hay langosta al ajo, calamar pitillo crocante, pulpo a la brasa y una buena variedad de arroces y guisos, como el sudado Sal del Mar, o el guiso de morena. Dónde: Av. 28 de Julio 1290, Miraflores.

CHACOMBO @chacombo

Luego de trabajar por muchos años en Panchita, el cocinero Miguel Quintanilla se abre camino e inaugura su propio local junto a Arturo Arroyo, su socio, que trabajó en el Mercado de Rafael Osterling. Este restaurante ofrece cocina criolla sabrosa y confortable. Asado de tira acholado, adobado en ajíes, chicha de jora. Acompaña puré de papa. O el chaufa imperial, con chancho asado y mariscos al work. Un equipo con mucha trayectoria que cree y empuja. Dónde: Francisco Bolognesi 895, Barranco.

CRIOLLAZO COCINA PERUANA @criollazo.cocinaperuana

Fransua Robles, abre las puertas y enciende los fogones de Criollazo, un concepto pequeño de barra criolla con mucho sabor y tradición ubicado en República de Panamá. En este espacio, el cocinero busca hacerle un pequeño homenaje a los guisos criollos, siempre con la excelente sazón que tanto lo caracteriza y que conocemos de su otro local, La Picante. Pan con pejerrey o con huevera, escabeche o cau cau, son algunas de las delicias que podrán encontrar. Desde las 11am. Dónde: Paseo de la República 5228 Miraflores.

MANDAO @mandao__

Abrió sus puertas hace unos meses y ya está dando que hablar. Este restaurante de dim sum callejero está ubicado en Miraflores y ha buscando reinterpretar los dumplins desde una mirada más actual y enfocada en el sabor. Ofrece una propuesta moderna inspirada en las cocinas callejeras, y fusiona sus platos con ingredientes peruanos. Un proyecto donde el vapor, la técnica y la cultura del dim sum se encuentran con una estética moderna y dinámica. Dónde: Calle Arica 574, Miraflores.

Trastevere

El nuevo point italiano de Lima es un proyecto de Diego Macedo, el creador de Sastrería Martínez. Apunta a traer un pedacito de Italia a Lima. La idea es que funcione desde el desayuno hasta la cena. Hay pasta fresca, embutidos y pizzas deliciosas. Pruebe los cócteles de autor que están muy buenos. Dónde: Av. Mariscal La Mar 1243, Miraflores