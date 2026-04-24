Lima no para, y las apuestas gastronómicas tampoco. Este año parece que se presenta emocionante para la gastronomía local. El 2026 ha comenzado con varios proyectos en la agenda de la capital que empiezan a abrir sus puertas y a conquistar a los limeños. Acá algunas de ellas para que las tengan en el radar y las visiten próximamente.

Kobe x Caro @kobexcaro. Carolina Uechi abre un nuevo restaurante donde los cortes de carne Wagyu como entraña, baby beef o bife angosto, son las estrellas. Para aprender más sobre carne y el mundo que hay alrededor, viajó a Japón, donde aprendió que menos es más y por ello la carne sólo la sirve con sal. Y también es importante elegir el mejor producto posible. Acá no encontrarán lomo fino, solo cortes parrilleros, por ello Carolina ofrece carnes angus argentinas y americanas, prime y pride. Y también Wagyu Gold y Black, ambas las dos categorías más altas del mercado de carnes. Suave y delicada, se sirve al perfecto punto de cocción, y llega acompañada de fetuccini a la crema con sake de hongos, papas fritas crujientes o ensalada de kiuri (pepino japonés). También podrán encontrar una confortable pasta ramen. No deje de probar los panes caseros de papa y las mantequillas. Reservas: kobe.mesa247.pe

Sátiro @satirorestaurante. Acaba de abrir sus puertas en una hermosa casona sanisidrina. Sátiro es un concepto donde cada rincón de la casa está lleno de arte, y cada espacio tiene una identidad. La carta es una creación de Sebastián Vega (Piedra Restaurante), quien ha elaborado una interesante propuesta donde lo nikkei se encuentra con las brasas. Hay carnes y los mejores productos de nuestro mar. Una sección dedicada a los tiraditos, pesca del día, y los mejores cortes de carne. El local también tiene una interesante carta de coctelería. Ya arrancó marcha blanca y calculan abrir oficialmente sus puertas alrededor de la quincena de mayo.

La Nacional @lanacionalperu. Hace unas semanas se abrió oficialmente el nuevo local de La Nacional en la Av. La Mar en Miraflores. Vuelven a la popular calle donde nacieron, y una de las zonas más gastronómicas de la ciudad, esta vez junto al reconocido cocinero Rafael Piqueras en los fogones; y lo hacen con una propuesta renovada, donde la cocina criolla se encuentra con el Perú y lo recorre por sus insumos. Así encontrarán desde un contundente ceviche amazónico, un cremoso pastel de choclo, causas de pollo o un contundente lomo saltado. La carta ha sido cuidadosamente pensada, sin excesos, y con platos que mantienen una base pero se afinan en ejecución.

El Bule @elbule.sangucheria. En pleno boulevard de Barranco encontramos El Bule, una barra sanguchera que acaba de abrir sus puertas. A cargo de Jean Paul Orihuela y David Milla cocineros de Central, es la nueva sanguchería que está dando que hablar en Lima. Abre sus puertas desde las 4:00 p.m. y su carta tiene cuatro sanguches bien pensados, contundentes y sabrosos: roast beef con arúgula y mostaza, butifarra, pollo con mayonesa de hierbas, chicharrón y pavo con mayonesa de ají amarillo. Sanguches que provocan seguir disfrutando, si no pueden probarlos todos, aprovechen y lleven algunos a casa.

El asiático de Popurrí @popurrilima. Francesca Ferreyros se suma a la propuesta de Popurrí el food hall ubicado en Paseo Begonias que reúne diversas cocinas bajo un mismo espacio y que, desde su apertura, se ha convertido en un punto de encuentro gastronómico en la ciudad. La llegada de Ferreyros amplía el espectro del proyecto. La cocinera peruana introduce en Popurrí una lectura los sabores asiáticos, interpretados desde el paladar peruano, dialogando con recuerdos familiares y referencias que muchos limeños reconocen: ecos del chifa, técnicas del sudeste asiático y platos diseñados para el disfrute. En su carta aparecen siu mais con salsa chifera, spring rolls acompañados de salsa tailandesa, chicharrón de pollo con salsa picante coreana y nabo encurtido, o un arroz chaufa de inspiración indonesia coronado con huevo pochado. Más que una cocina de frontera rígida, Ferreyros propone una geografía abierta de sabores que viajan entre China, Tailandia, Corea o Indonesia, reinterpretados desde Lima.