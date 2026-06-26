Nuestro querido cebiche es sin duda uno de los platos emblema de la gastronomía peruana, ese que ha viajado por el mundo y que hoy se puede encontrar a lo largo y ancho del planeta. Esta preparación sencilla pero sabrosa, está hecha a partir de pescado o mariscos crudos cortados en cubos, y como dice el Diccionario de gastronomía peruana tradicional: ¨macerado, marinado o, en la actualidad, simple y directamente con la adición de jugo de limón (o naranja agría , si se encuentra), cebolla picada, sal y ají.

Aún se siente calor en la ciudad, y un buen ceviche siempre es bienvenido, y acá les dejamos varias opciones dónde celebrar.

LA BUENA MUERTE. Un clásico con más de 60 años de sabor nikkei en La Victoria. Bautizado con ese nombre por los mismos comensales, debido a que el primer local se encontraba ubicado frente a una plazuela con el mismo nombre en Barrios Altos. La Buena Muerte combina cocina criolla con insumos japoneses. Pidan el ceviche de pescado nikkei, a ese cebiche que ya conoces, le agregan el toque exacto de kion y kiuri, haciéndolo más fresco aún y con nuevos matices. Un cebiche como ningún otro.

Maria Pastor. Con más de tres décadas de historia en Jesús María, la celebración incluye especialidades marinas que forman parte de su carta, destacando el clásico ceviche mixto, preparado con ingredientes frescos y seleccionados cuidadosamente para mantener el sabor auténtico que ha distinguido este restaurante durante más de 30 años. Su nueva sede está en la avenida Aviación 3898, en Surquillo, donde continúa ofreciendo la misma calidad, tradición y atención que han convertido a María Pastor en uno de los referentes de la gastronomía marina limeña.

la capitana. Angie Márquez y Paola Figueroa abrieron La Capitana, primero en un pequeño y simpático espacio en Pueblo Libre. A pocos meses de abrir sus puertas, se presentó la oportunidad de mudarse a un local más atractivo en Surquillo y Angie y Paola no dudaron un segundo y comenzaron la mudanza a uno de los locales con más encanto que hay hoy en la zona. En este espacio siguen manteniendo la fórmula que atrajo al público desde un primer momento: producto de muy buena calidad, en platos muy bien ejecutados y con un toque de sofisticación.

LA MAR. El local del chef Gastón Acurio ofrece una propuesta fresca, con insumos de primera calidad y un trabajo alrededor del mar peruano y sus productos impecables. Su carta cuenta con diez tipos de ceviches incluido el clásico y el vegetal elaborado con champiñones. Imposible elegir sólo uno, nos quedamos con el criollo de pejerrey, elaborado con chicharrón y leche de tigre de ají amarillo; y el Marcona, hecho con erizos de Marcona para quienes busquen sabores fuertes y muy marinos. Una delicia.

Barra Sullorqui. El local de Gabriel O´Donell es uno de los favoritos de los cevicheros de la ciudad. Cuenta con tres tipos de ceviches, el de pescado, mixto y el Sullorqui, que se sirve con pescado, palta, alcaparras y calamar crocante.

Almacén Pesquería Cevichera. La propuesta de Renzo Miñan cuenta con seis opciones de ceviches, contando la clásica. Nuestro favorito, el de ¨La Tía Chichi¨ hecho con pesca del día, limón, zarandajas y sus perfectas tortitas de choclo. Renzo toma Almacén Surco para armar una barra cevichera con sabor, ritmo y puro corazón. Este 28 habrá una carta especial que incluye los ceviches del mes: Sansei, Tumbao y Moche.

LA PICANTE. Este local ubicado en el corazón de Jesús María está a cargo del chef Fransua Robles. Siempre preocupado por la sostenibilidad de nuestro mar, las vedas y tallas mínimas de nuestra pesca, ofrece cinco opciones de ceviche incluido el clásico y el de pota, nuestro favorito es de ¨La Picante¨ elaborado con pesca del dia bañada en una leche de tigre picante de ajíes peruanos ahumados y lenguas de erizo procesadas.