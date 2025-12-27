ASTRID & GASTÓN. Cena, carnaval y cabaret para recibir 2026. Como cada año, Astrid Gutsche y Gastón Acurio prometen recibir el nuevo año de la mejor manera. Él se encargará de una cena memorable, ella organizará una fiesta de Año Nuevo con la alegría de un carnaval andino y la energía de un cabaret. Prometen, como es usual, convertir la Casa Moreyra en una pista de baile, pero sobre todo en un espacio de agradecimiento por lo vivido, por recibir un año lleno de posibilidades. Habrá cena, baile con música en vivo y sorpresas anunciadas a cuentagotas en sus redes sociales. Información y reservas al correo restaurante@astridygaston.
COCINA CLANDESTINA. El chef Hans Pueller tiene una amplia lista de platos para elegir y armar una gran mesa. Cuenta con tres tipos de purés (servicio de un kilo): Gaspar (de manzana al horno, aromatizado con canela y clavo) a S/ 55; Melchor (de camote glaseado en miel de naranja y toques de anís) a S/ 58 y Baltazar (de papa amarilla con queso crema y mantequilla) a S/ 61. También opciones de arroces desde S/ 67. Tres tipos de ensaladas desde S/ 68 y opciones de carnes: pechuga de pavo un kilo a S/ 150; panceta a S/ 142 el kilo y bondiola trozada a S/ 175 el kilo. También tienen pavo entero a S/ 450 y pierna deshuesada a S/ 310. De postre, queque inglés a S/ 85, queque de berries a S/ 88, pionono relleno de manjar y mezcla de frutos secos y acaramelados a S/ 78, bizcocho de lúcuma bañado en chocolate a S/ 95, tres leches con chantillí y chocolate en chispas a S/ 88 y tres leches cítrico (bizcocho humedecido relleno de crema de limón a S/ 86. Y para los amigos, a partir de cuatro personas tienen los packs Snow Man a S/ 80 soles por persona y el pack Rodolfo lce) a S/ 120 por persona. Pedidos y reservas al 941 593 217.
EL CHINITO. Vende packs listos para disfrutar en estas fiestas: ½ kilo de chicharrón, ½ kilo de chanchito asado, ½ kilo de pechuga de pavo, una porción de costillas, un tamal y una de camote frito, sarza y juguito a S/ 170. Y la Fuente Navideña grande: un kilo de chicharrón, ½ kilo de chanchito asado, ½ kilo de pechuga de pavo, ¼ de lomito ahumando, una porción de costillas, tres tamales y dos porciones de camote frito, sarza y juguito a S/ 320. Pedidos en todas las sedes hasta las 18:00 horas del 30 de diciembre y el recojo es el 31 hasta las 15:00 horas.
DOMO SALTADO. Este año, suman una opción contundente y divertida para llevar la cena de Año Nuevo a casa, con banquetes listos para compartir en familia o entre amigos. El banquete para cinco incluye entradas de tequeños de lomo y siu kao en salsa tiradito, fondos, 2.5 kilos de chaufa con char siu en salsa dulce, 2.5 kilos de tallarín a la huancaína Doomo y lomo fino saltado con papas para cinco. Se puede elegir pie de limón para cerrar o un kilo de puré de camote con malvaviscos para acompañar. Entran dos bebidas a elección entre chocolate caliente, chicha morada o bebidas frías, todo por S/ 280. Para grupos grandes, el banquete para 10 replica la propuesta en el doble de volumen e incluye tanto el pie de limón como el puré de camote, además de cuatro bebidas a elección, a S/ 520. Pedidos con 48 horas de anticipación y entrega hasta el 31 mediodía, vía WhatsApp.
Café a Bistró
Hay pavo rostizado de dos kilos S/ 240; relleno de pan casero seco con aderezo de apio, cebolla, zanahoria, fondo y mantequilla, rinde de ocho a 10 porciones S/ 46; pan de maíz conocido por su corteza crocante y su centro suave y amarillo, rinde ocho porciones S/ 39. Mac&Cheese, macarrones gratinados con salsa de queso cheddar para de ocho a 10 personas S/ 125.