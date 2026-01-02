Empieza un nuevo año, y es fin de semana. El verano arranca con fuerza y qué mejor forma de comenzar este 2026 que con un buen ceviche o tiradito. En esta nota incluimos también alguna leche de tigre.

Crudo Cocina (San Antonio N° 203, Barranco)

El local de Lukas Sifuentes en Barranco, del que ya hablaremos largo en las próximas semanas, tiene en carta un ceviche de caleta que realmente sorprendió a todos y que deben probar. La base, una humita frita, pesca del día y una leche de tigre al pil pil. Diferente y delicioso.

La Perlita (Jr. Domeyer 140 Barranco)

El nuevo espacio de Ricardo Martins es acogedor y relajado. Un lugar desde donde el cocinero busca rescatar la tradición; y el producto del mar y lo peruano bailan al ritmo de la música, se abrazan y se dejan llevar. La carta es corta y está muy bien estructurada. Ceviches y tiraditos para comenzar, impecables desde la corvina hasta las navajas. Probamos el ceviche ¨El Rey¨ de pesca del día al limón, ají limo, pota y camote al horno. Y ¨La Reina¨, de corvina, con rocoto, frijol de vaina y leche de tigre con chicha. Ambos frescos, de balance correcto y buen punto de picante.

La Mar (Mariscal la Mar 770 Miraflores)

Uno de nuestros restaurantes favoritos en la ciudad. El local del chef Gastón Acurio ofrece una propuesta fresca, con insumos de primera calidad y un trabajo alrededor del mar peruano y sus productos, impecable. Su carta cuenta con diez tipos de ceviches incluido el clásico y el vegetal elaborado con champiñones. Imposible elegir sólo uno, nos quedamos con el criollo de pejerrey, hecho con chicharrón y leche de tigre de ají amarillo; y el Marcona, con erizos.

Almacén Pesquería Cevichera (Calle Padre Amelio Placencia 126 Miraflores)

Se caracterizan por utilizar el mejor producto que regala nuestro mar. La propuesta de Renzo Miñan cuenta con seis opciones de ceviches, contando la clásica. Nuestro favorito, el de ¨La Tía Chichi¨ con pesca del día, limón, zarandajas y sus perfectas tortitas de choclo.

Isolina (@isolinataberna / Surco y Barranco)

Sí, Isolina es un restaurante de cocina criolla pero en su carta está uno de los grandes ceviches de la ciudad. Elaborado con pesca del día y un perfecto chicharrón de pulpo, es el plato perfecto para comenzar un gran banquete criollo.

barra sullorqui (Jirón Leoncio Prado 1196, Surquillo)

Gabriel O´Donell creció viendo cocinar a su padre y a su abuela Mercedes. Hoy su local es uno de los favoritos de los cevicheros locales. Cuenta con tres tipos de ceviches, el de pescado, mixto y el Sullorqui, que se sirve con pescado, palta, alcaparras y calamar crocante. Uno de nuestros favoritos.

Amancaya (Av. 28 de Julio 562, Miraflores)

El restaurante de Gabriel Osorio, en pleno corazón de Miraflores, siempre es acogedor y de buen sabor. Buena técnica, y mucho cuidado en el producto, sus ceviches incluyen el clásico, carretillero, el nikkei y cevigrill donde la pesca del día se humea al grill y se hace una leche de tigre de ají amarillo.

La Capitana (Sta. Rosa 545, Surquillo)

El local de Angie Marquez y Paola Figueroa sorprende en Surquillo. Su nombre rinde homenaje a las mujeres que dirigen la cocina de sus hogares; y ha sabido en poco tiempo, ganarse el cariño de la crítica y el público local. Destaca su ceviche apaltado con alcaparras, aceite de oliva y patacones.

El Mercado (Av. Hipólito Unanue 203, Miraflores)

El restaurante marino de Rafael Osterling, tiene un delicioso ceviche llamado Cocktail del Puerto, donde el producto brilla en cada bocado. Conchas de Paracas, conchas negras de Tumbes, y el incomparable erizo del sur, servido con una delicada leche de tigre. Un plato obligado cada vez que visiten el local, si las vedas se lo permiten. Recomendamos acompañarlo con una cerveza bien helada.

Propuestas

Navegante (Jr, José Galvez 233, Punta Hermosa)

Diego Muñoz deleita a sus comensales con un perfecto ceviche de pesca del día, ají limo y camote y un tiradito de rocoto y alcaparras.

Salvaje Bodega marina (San Martín 391 San Bartolo) Variedad de ceviches: clásico, apaltado, mixto, con pota y tortitas de choclo.