El domingo 21 se celebra el Día del Padre y en esta nota les dejamos varias opciones de regalos para engreírlo como se debe este fin de semana.

Neira Cafe Lab (@neiracafelab). Para celebrar a papá, Neira saca un año más una edición especial con un blend de la casa elaborado especialmente para la ocasión 100% Cusco con notas a chocolate, pasas rubias y naranja. Encuentralo en todos sus locales.

Vermouth Avelino @vermouthavelino. A Papá lo celebran con vermouth. Por eso en su día han preparado un tour con una promoción muy especial: por la compra de una entrada, llévate la segunda con 50% de dscto. Fecha: Sábado 20 de junio. Hora: 9:00 a.m. - 2:30 p.m. (aprox.) Incluye: Transporte Larcomar - Chilca - Larcomar. Donde realizarán un Tour por los alrededores y la planta de avelino. Harán experiencia de tinturas y cata de vermouth. Para cerrar cocktails de despedida. Aprovechen y disfruten con papá una experiencia para explorar el Perú a través del vermouth. Más información en @vermouthavelino.

Vekia (Vekia_pasteleria). Sabemos que es famosa por su torta de chocolate y su torta yapanish, que si aún no han probado recomendamos hacerlo cuanto antes, la tienen en versión manjar y otra de chocolate. También ofrece boxes y postres decorados con motivo del Día del Padre. Y nos han dicho que su Carrot Cake también es de los mejores de Lima, es nuestro elegido para celebrar este año.

SALVATORE HOME MADE (@salvatorehomemade). Este espacio lo recomendamos regularmente porque nos encantan sus productos. Sus dips de queso son buenísimos y un piqueo ideal para sorprender a cualquiera. Otro producto notable de esta marca es su salsa al pesto, perfecta si buscan sorprender a papá con una deliciosa pasta. Lasagnas, pizzas, todo está muy bueno. Escriban con tiempo y hagan sus pedidos desde ahora.

HOTELES PULLMAN. Bajo el concepto “Not Just Father’s Day”, los hoteles Pullman proponen transformar esta celebración en una experiencia para disfrutar de forma plena y consciente. Los restaurantes de Pullman Lima Miraflores y Pullman Lima San Isidro han preparado experiencias gastronómicas diseñadas para celebrar a papá y a todas las figuras paternas que forman parte de nuestras vidas.

PULLMAN LIMA MIRAFLORES. El restaurante Plural ofrecerá un desayuno buffet desde las 7:00 a.m. hasta el mediodía, con una amplia selección de opciones para comenzar el día en familia. La experiencia incluye un welcome drink para papá, por S/100 para adultos y S/45 para niños. Para quienes prefieran celebrar al mediodía, Plural presentará un almuerzo buffet de 12:30 p.m. a 3:30 p.m., que incluirá un welcome drink y un detalle especial para papá. La propuesta tiene un precio de S/169 para adultos y S/69 para niños.

PULLMAN LIMA SAN ISIDRO. Celebrará con una propuesta de inspiración criolla en su restaurante Residente. El desayuno buffet criollo, disponible de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., contará con estaciones en vivo de sánguches de asado, pejerrey y butifarra, preparación de huevos al momento y una estación de emolientes. Además, habrá actividades para los más pequeños con el “Atelier de Cami”. El precio es de S/87 para adultos y S/45 para niños. Al mediodía, Residente ofrecerá su experiencia Criollo Time a S/79 por persona, que incluye únicamente opciones saladas (entradas y fondos), disponible de 12:30 p.m. a 3:30 p.m., adicionalmente welcome drink y un detalle especial para los padres gracias a Pisco 1615.

Homenaje

El Día del Padre fue impulsada en 1910 por Sonora Smart Dodd, quien decidió rendirles homenaje con una fecha. La inspiración de Sonora fue su padre Henry Jackson Smart, un granjero que sirvió como sargento en la guerra civil que se encargó de cuidarla a ella y a sus 5 hermanos, luego de la muerte de su madre.