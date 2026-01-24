Piuranos celebraron el día de la chicha de jora, con exposición de platos típicos.
Piuranos celebraron el día de la chicha de jora, con exposición de platos típicos.

El Centro Cívico Paloma de la Paz fue el escenario de la IV edición del Festival Achichalud Piura, para rendir homenaje a la como símbolo vivo de nuestra identidad.

Esta bebida tiene un sabor que añora la época de los antiguos incas, manteniendo todavía su preparación artesanal y además es un producto alimenticio pues se cree que posee propiedades medicinales.

ACTIVIDADES

Este festival reunió a los piuranos a través de actividades como concursos a la mejor estampa, la mejor chicha de jora y el mejor bebedor, además de degustaciones y exposición de la riqueza culinaria de Piura, con platillos que llevan como ingrediente el néctar de los incas.

La Pedregaleña obtuvo el primer lugar a la mejor chicha tradicional, la picantería “Gua Paisa” se llevó el primer puesto como la mejor estampa y el mejor bebedor de chicha lo presentó La Pedregaleña.

Participaron picanterías agrupadas en la Asociación de Picanterías Piuranas, de Catacaos, El Tallán, Cura Mori y Piura. De esta manera se brindó pleitesía a la chicha de jora, bebida emblemática de Piura .

