El Centro Cívico Paloma de la Paz fue el escenario de la IV edición del Festival Achichalud Piura, para rendir homenaje a la chicha de jora como símbolo vivo de nuestra identidad.

Esta bebida tiene un sabor que añora la época de los antiguos incas, manteniendo todavía su preparación artesanal y además es un producto alimenticio pues se cree que posee propiedades medicinales.

ACTIVIDADES

Este festival reunió a los piuranos a través de actividades como concursos a la mejor estampa, la mejor chicha de jora y el mejor bebedor, además de degustaciones y exposición de la riqueza culinaria de Piura, con platillos que llevan como ingrediente el néctar de los incas.

La Pedregaleña obtuvo el primer lugar a la mejor chicha tradicional, la picantería “Gua Paisa” se llevó el primer puesto como la mejor estampa y el mejor bebedor de chicha lo presentó La Pedregaleña.

Participaron picanterías agrupadas en la Asociación de Picanterías Piuranas, de Catacaos, El Tallán, Cura Mori y Piura. De esta manera se brindó pleitesía a la chicha de jora, bebida emblemática de Piura .