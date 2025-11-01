En este espacio ya hemos hablado del jugoso y perfecto lomo saltado de Doomo, de que han abierto un segundo local en Surco que ha sido un éxito y que en el 2004 ganaron el premio al Mejor Lomo Saltado del Perú que otorgan los Premios Somos. Y este 2025, han sido incluidos dentro del top 8 de la selección Brasas y Fuego de los Premios Summum de Ipsos Apoyo.

Pero esta vez tenemos más noticias, y esta vez internacionales. En esta ocasión, el prestigioso restaurante de saltados peruanos ha sido reconocidos como Restaurante Internacional del Año en Estados Unidos por Certified Angus Beef.

En un mercado exigente como el norteamericano, donde la carne es un ingrediente fundamental y la competencia está dominada por parrillas y hamburguesas, este restaurante ha logrado destacar con un plato tradicionalmente peruano. Obviamente, nuestro querido lomo saltado, estrella de su carta, ha sido clave para que el restaurante peruano conquiste el exigente paladar norteamericano y se lleve el prestigioso galardón.

fusión. Como todos saben, el lomo saltado, es un platillo que nace de la fusión asiático/peruana, se prepara en un wok a fuego muy alto, impresionando al jurado de estos premios, quienes reconocieron su historia y calidad al probarlo. Este galardón pone en evidencia que, incluso en un país con una rica tradición cárnica, la innovación y el respeto por los sabores locales pueden marcar la diferencia.

Este galardón es otorgado por la marca de carne angus más importante del mundo, creada en 1981 por un grupo de ganaderos en Texas. El proceso de selección de CAB se enfoca en el mejor marmoleo, sabor, suavidad y jugosidad de los cortes angus. Desde hace casi ocho años, Doomo Saltado ha sido certificado por CAB, ocupando el primer puesto por tres años consecutivos en Centro y Sudamérica, lo que —junto a otras coincidencias corporativas— les permitió finalmente ganar este prestigioso premio.

Doomo Saltado es reconocido principalmente por su lomo saltado, uno de los platos preferidos y más recomendados del Perú, elogiado tanto por diversas publicaciones y medios digitales como por el boca a boca de sus comensales más fieles. Es usual encontrar largas colas, sobre todo en su local de Jesús María. Y lo que realmente distingue a este plato es cómo logran fusionar las especias, ingredientes y técnicas al wok con la excepcional calidad de los cortes de carne americana, creando la fórmula ideal para conquistar cada vez más paladares.

El restaurante, que comenzó en Jesús María y ahora cuenta con dos locales, uno en Lince y otro en Surco, sigue creciendo y expandiéndose. Fue fundado en 2011 por la familia Hayashida, quienes se inspiraron en una receta familiar que solían compartir con familiares y amigos. Desde entonces, han mostrado un esfuerzo constante por destacarse en la comunidad y ofrecer una experiencia gastronómica completa y única.

“Nuestra meta es siempre ser mejores que ayer”, menciona Edinho Hayashida —socio del restaurante—, destacando la evolución de Doomo Saltado. “Lo que hizo que Doomo triunfara con un plato tan querido por los peruanos como el lomo saltado en un país que es potencia mundial en la producción de carne y tiene una demanda tan conocedora y exquisita, fue precisamente nuestra propuesta de valor: un plato que, en lugar de usar parrilla, se cocina con wok, respetando las tradiciones peruanas con un toque ahumado propio. Estamos orgullosos de representar al Perú y de llevar a lo más alto nuestra gastronomía”, añadió.

Su carta está llena de sabores nikkei y creativas combinaciones. Ya sabemos que dominan la fórmula perfecta para un lomo saltado: mucho fuego a vista de los comensales, carne jugosa, tomate, cebolla y tiras de ají amarillo, y a partir de esta fórmula exitosa nacieron un sin fin de combinaciones y platos que encantan.

Alianza

Doomo Saltado también mantiene una alianza con Enseña Perú, una ONG global que trabaja para reducir la brecha educativa en zonas rurales, y con Sinba, una startup peruana dedicada al manejo sostenible de desechos. Además, realiza campañas que contribuyen a la lucha contra la anemia en niños de primaria.