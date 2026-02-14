El copús de Cura Mori es un plato ancestral y emblemático del Bajo Piura, consistente en carnes (cerdo, cabrito o pavo) adobadas con ajo, sal, comino y vinagre, cocinadas lentamente en ollas de barro dentro de un horno bajo tierra, con leña de algarrobo y que se sirve con camotes, plátanos y yuca, siendo tradicional en fiestas costumbristas y familiares.

Este distrito piurano tiene entre sus habitantes grandes cocineros que preparan este suculento plato que resalta la riqueza culinaria de la región.

DEGUSTACIÓN

Doña María Janet Valencia Inga, del restaurante El Coco, con gran experiencia en el arte culinario, fue la portadora de esta presentación y la que guió y compartió los secretos de esta receta que se ha convertido en un pilar de su identidad gastronómica de este distrito del Bajo Piura.

“El Copús no es solo un plato para la mesa, es un testimonio de herencia y técnica, es un proceso artesanal donde prima la selección de insumos locales que otorgan a esta preparación ese sabor inconfundible que cautiva tanto a locales como a visitantes ”, señaló la cocinera.

Además, destacó la identidad local con el uso de ingredientes frescos de la zona que garantizan una cocción y calidad superior. Para doña María, los años le han enseñado la conservación de la esencia del sabor tradicional. Muestra el legado vivo a lo cual suman la innovación respetando el origen del potaje.

GRATITUD

“Éste plato, rs una especie de pachamanca norteña u horneado de hueco de los ancestrales culturas que con el transcurrir de los años la costumbre se ha ido perdiendo hasta el punto que pocas personas lo preparan. Lo bueno es que todavía en nuestro Cura Mori se sigue preparando”, dijo.

En su restaurante ha logrado estandarizar un plato sin perder el toque “de casa” que lo caracteriza. “ Nuestra cocina es un puente entre el pasado y el presente. El Copús representa nuestra gratitud a la tierra y el compromiso con nuestros comensales” , comentó la fundadora.

Actualmente, Cura Mori busca consolidarse como un destino imperdible para quienes buscan una experiencia auténtica, donde la historia se sirve en cada bocado y la hospitalidad que es el ingrediente principal.