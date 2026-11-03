La segunda edición de la feria Vinos Libres se realizará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en Barranco, Lima, con una selección de más de 100 vinos provenientes de 21 bodegas de ocho países de Sudamérica y Europa.

El encuentro tendrá lugar en Casa República, ubicado en el paseo Sáenz Peña 208, y contará con degustaciones, catas, charlas especializadas y espacios de encuentro con productores.

La feria se desarrolla en alianza con Bigbox, Casa República y Cordial, y está dedicada a los vinos naturales y de baja intervención.

Más de 100 vinos y 21 bodegas participarán en Vinos Libres

Los asistentes podrán recorrer las mesas de las bodegas participantes, conocer diferentes estilos de elaboración y conversar con representantes de las marcas.

Entre las bodegas anunciadas figuran Cerro Chapeu, de Uruguay; Carter Mollenhauer y Villalobos, de Chile; Indiano y Viña Zorzal, de España; Krontiras y Conscientemente Viticultores, de Argentina; y Bodega Murga, de Perú.

El evento busca acercar al público al concepto de vino de baja intervención, asociado con prácticas como el uso de levaduras autóctonas y una manipulación limitada durante su elaboración.

Feria ofrecerá catas, charlas y encuentros con especialistas

El viernes 13 de noviembre se realizará una conversación sobre cepas patrimoniales y criollas y sus posibilidades de maridaje. También está prevista una cata dirigida por una sommelier.

Para el sábado 14, la programación contempla dos conversatorios: uno sobre los inicios de los vinos naturales en el Perú y otro denominado “Mujeres en el mundo del vino”.

Este último reunirá a profesionales como Pía Carrau, de Uruguay; Karine Mollenhauer, de Chile; Flor Rey, sommelier del restaurante Maido; Johana Fabián, de Viñas D’ Los Campos; Pietra Possamai, de Bodega Murga; y Maca Nogara, de la bodega española Indiano.

La feria también contará con propuestas gastronómicas de Pesco, La Proveeduría y Casa República, con preparaciones marinas, quesos, fiambres, sánguches y platos criollos.

¿Cuándo es Vinos Libres 2026 y cuánto cuestan las entradas?

Entrada por día: S/ 95

Lugar: Casa República, Barranco

Viernes 13 de noviembre de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 14 de noviembre de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Paseo Sáenz Peña 208, Barranco, Lima

La entrada incluye degustaciones de las etiquetas disponibles, agua con y sin gas, una cartilla con la programación y acceso a precios especiales para la compra de botellas, según la organización.

Evento exclusivo para mayores de 18 años, con aforo limitado.

Información y entradas en Bigbox