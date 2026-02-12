Febrero es el mes del amor, y el 14 del mes una de las fechas más esperadas del año para demostrar amor y amistad. En esta guía les dejamos varias opciones que pueden servirles en esta fecha especial para sorprender a sus seres queridos. Les recomendamos reservar con anticipación, ya que suele ser una fecha solicitada y muchos locales se llenan.

Restaurantes

Popurrí @popurrilima

Celebra este 14 de febrero con una cena de tres tiempos, eligiendo entre cualquiera de las propuestas que tiene Popurrí. Carnés, sushi, peruano, la oferta es amplia y deliciosa. Habrá música en vivo desde las 6pm. Hagan sus reservas con tiempo. Precio por preventa S/125 hasta el 10.02. Precio regular S/145.

Tragaluz @tragaluzperu

Celebra esta noche especial desde las 7pm. El restaurante del hotel Belmond Miraflores Park, ofrece una cena de cuatro tiempos a cargo de su chef Ricardo Ehni, este 14 de febrero. Recomendamos reservar con anticipación porque son cupos limitados y el espacio suele llenarse. Reservas al 961987359.

Tanta

@tanta_peru

Prepara este mes un menú especial con platos para compartir, piqueos para comer en compañía, cócteles para el brindis, y se inspiran en la obra de Marcelo Wong para incluir un postre inspirado en su trabajo para celebrar la amistad y el amor. No se lo pierdan y hagan sus reservas con tiempo.

Casa Sarao @casasarao

Para este día del amor, preparan una cena con todos los sabores de España. Habrá música en vivo de 7.30pm a 9.30pm. El Menú incluye una selección de ibéricos y quesos, tortilla de papa y langostinos, chistorra y escalivadas y concha de abanico con ajo blanco. Como fondo se podrá elegir entre cochinillo o cordero, y para finalizar, postre a elección del chef, todo por S/195 por persona.

Postres y Dulces

La Mora Pastelería (José Galvez 491 Miraflores)

Ofrece una línea de postres con motivo de San Valentin. Queque de zanahoria, Torta de Chocolate Sweatheart, Alfajores en forma de corazón entre otros.

Petit the Pastry (Jr. Paseo del Bosque 549 San Borja)

Su carta de San Valentín incluye postres maravillosos como Cupcakes decorados, caja de dulces o una buena torta de red velvet, chocolate o zanahoria en forma de corazón. Pueden hacer sus pedidos vía su cuenta de Instagram y están próximos a abrir su primer local en San Borja

Hoteles JW Marriott Lima

El hotel JW Marriott celebra esta fecha especial desde el desayuno con un contundente Desayubo buffet que incluye chicharrón, tamales criollos huevos a la orden y otras delicias desde S/129 por adulto. A medio día habrá un almuerzo especial por San Valentín con exclusivos cortes de carne Angus, estación en vivo de ceviches, estación de Lomo saltado, entre otros. Desde S/195 por adulto, incluye copa de espumante. Y por la noche el Restaurante La Vista también tendrá una cena especial por S/265 por adulto. Incluye copa de espumante y música en vivo.

Además, en el JW Lounge, ofrecen una experiencia gastronómica diseñada especialmente para enamorar. Una cena de tres tiempos con sabores nikkei, incluye una copa de espumante. Habrá también música en vivo de 8pm a 11pm.Reservas al 993546399

Insumo

@insumo.lima

El restaurante ubicado en el piso 18 del hotel AC Miraflores y con una de las vistas más espectaculares de la ciudad, celebra esta fecha especial con una cena de tres tiempos acompañada de media botella de espumante por pareja. El evento es de 8pm a 11pm previa reserva.

Hoteles Costa del Sol

Despliega oferta gastronómica de San Valentín en 9 ciudades del país

Este 14 de febrero Hoteles Costa del Sol brindará una amplia oferta de experiencias gastronómicas y musicales de manera simultánea en 9 ciudades del Perú, en costa, sierra y selva. La iniciativa responde a una tendencia creciente por celebraciones fuera del hogar y con formatos más experienciales, donde la gastronomía y el entretenimiento ganan protagonismo frente a las propuestas tradicionales.

Este año, cada hotel ha diseñado una experiencia propia, adaptada al contexto de su ciudad y a las preferencias del público local. Las propuestas incluyen cenas de tres tiempos con maridaje y acompañamiento musical, así como formatos que integran gastronomía y entretenimiento en vivo. Los precios varían según la sede y el formato, con rangos que van desde S/ 139 por persona hasta S/ 380 por pareja. Bajo el concepto “Amor a primera cena”, Paprika, el restaurante de la cadena, articula la propuesta gastronómica para la fecha, cuidando la línea culinaria y la experiencia en mesa que acompaña esta celebración. También habrá distintos formatos de música en vivo, como presentaciones con violín, saxo sessions, shows temáticos y propuestas con DJ en vivo, lo que permite adaptar la experiencia a distintos estilos de público y preferencias según cada ciudad.