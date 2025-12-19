Si hay una cosa que Flavia Zecchinato tuvo claro cuando comenzó a cocinar es que no quería tener su propio restaurante. Luego de muchos años brindando asesorías a distintos conceptos gastronómicos, dando clases de cocina y manejando su propio catering, los astros se unieron y la cosa cambió. Estuvo al mando del restaurante Symposium hasta el pasado mes de julio, y ahora acaba de abrir en Barranco, IO Ostería. Un pequeño y acogedor espacio con mucha onda y sabor italiano.
La consigna es la misma, ofrecer al comensal local lo mejor de la cocina italiana, utilizando los mejores insumos y a precios justos. Un aire fresco al barrio, donde las pizzas al horno de barro, y la pasta son las estrellas. La carta es corta pero muy sabrosa, y la barra entretenida para disfrutar algunos cócteles, y buenos vinos italianos. Las masas, tanto de pizza como de pasta, se hacen cada día y con recetas traídas desde Italia.
RECORRIDO. Para comenzar encontramos unos dados de polenta crocante con pecorino y miel trufada. Un antipasto mixto y los clásicos arancini: croquetas de risotto de azafrán, mozarella y ragú de carne. En los antipasti encontramos un Vitello tonnato, con abundante salsa y alcaparras; un carpaccio di Manzo, con salsa trufada y parmesano; una suave crema de parmesano o una maravillosa polenta al mascarpone con ragú de funghi. Un plato que me hizo acordar a mi nonna en cada bocado.
DELICIAS. Las pastas son cosa seria, hay una clásica carbonara, con guanciale y huevos. Una chitarra (variedad de pasta larga delgada) all’ Amatriciana, con tomate San Marzano, guanciale y pecorino. Unos tagliolini al burro (mantequilla ahumada y queso parmesano). Siguen los Cappellacci con osso buco y parmesano (pasta rellena de guiso originaria de Emilia Romaña que hace referencia a un tipo de sombrero de la zona que usaban los campesinos) y los caramelloni rellenos de zapallo loche con amaretti, mantequilla y salvia. Hay también una pasta corta con ragú clásico de carne. Todo hecho en casa y con los mejores ingredientes.
SABORES. Cierran los primeros platos un cremoso risotto al funghi porcini con salsa de trufa. Y uno con pesto y gambas, servido con piñones. Los fondos son dos, una pesca del día con berenjenas, zucchini y espárragos. Y un contundente ossobuco cocido 72hrs y servido con tagliatelle y parmesano. No pueden irse sin probar las pizzas, un plan perfecto para una noche con los amigos, ideal acompañarlas de una copa de vino. O si quieren llevar a sus hijos. Hay tres clásicos que incluyen margarita, salame y vegetariana.
VARIEDAD. Con diez sabores especiales, encontramos opciones como carbonara, IO con fior di latte, mortadela al pistacho y pesto de pistacho. O la cuatro quesos con gorgonzola, parmesano, pecorino y prosciutto crocante. Hay también una Foresta con gorgonzola, pera, nueces y miel trufada, o una opción con sabores de mar que incluye langostinos picantes y ajo crocante. La masa es de borde grueso y crocante y delgada al medio.
Si están por Barranco y tienen antojo de ese sabor italiano de verdad, IO Ostería es el lugar. No solo se come muy bien, sino que la atención te hace sentir en casa y su barra es, simplemente,