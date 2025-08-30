La cocina japonesa, y aún más la nikkei, tiene cada día más adeptos en nuestro país, y los restaurantes de sushi proliferan por todos los rincones de nuestra ciudad. NT Taco es un concepto que nació en la pandemia, y desde hace unos meses tiene un local físico con mucha onda ubicado en el centro de Miraflores. En poco tiempo se ha convertido en un referente de la cocina nikkei para el público más jóven, ofreciendo sabores únicos en un ambiente moderno y fresco.
NT Taco pertenece a MCK Hospitality (empresa que maneja marcas como Osaka, KO Asian Kitchen, entre otras) y su experiencia en este tipo de cocina es amplia y de muchos años. Durante la pandemia, apostaron por crear marcas que funcionaran por delivery, y NT Taco fue una de ellas. La aceptación fue inmediata.
tacos. Con una carta divertida, amigable y de sabores poderosos, supo ganarse a los más jóvenes con una propuesta descontracturada, para comer con las manos. Se divide en tacos, las estrellas del local: alga nori frita moldeada en forma de taco que se rellena de distintos sabores: salmón, atún picante, conchas con trufa o cangrejo ahumado. También llevan arroz de sushi y palta, muy buenos. Siguen los crispy rice, pequeños cubos de arroz frito servidos con tartar de salmón; palta, quinua crocante y aceite de trufa, vienen también con varios toppings.
Son cuatro piezas por porción, y fueron de los favoritos de la noche. La propuesta incluye cuatro opciones de nigiris: tuba shiso: atún, soya de ajo y furikake de shiso. Sale rocoto: salmón, emulsión de rocoto ahumado y culantro. Hotate Truffle: conchas, aceite de trufa blanca, sal Maldon y limón. Y avocado brasa: palta a la brasa con un suave chimichurri de ajíes, una muy buena opción vegetariana.
variedad. Aunque la carta tiene makis, como el de conchas acevichadas y aceite de trufa; o el de cangrejo mix y emulsión de rocoto ahumado, la idea no es competir con otros restaurantes que ofrecen sushi rolls. Sino hacer algo con personalidad propia y que no tengan otros locales. Handrolls, taquitos y algún sánguche (pidan el sando de Angus beef, viene con queso cheddar y pan batayaki, buenísimo). También hay propuestas calientes como el smoky yakitori y unas sabrosas gyozas, rellenas de carne y queso. O el parma divers (rollo de palta, conchas gratinadas y una explosión de queso Grana Padano). No dejen de probar el NT Ramen, con caldo a base de miso, choclo al wok, huevo, pollo ahumado y ajonjolí.
SABORES. Perfecto para estos días de frío extremo. No se pierdan la parte dulce. El helado de vainilla con salsa de miso y corn flakes de chocolate les va a encantar. Igual que el miso flan. Si buscan algo más fresco pueden pedir el matcha sundae: helado de té verde, salsa de cítricos y arroz pop caramelizado. NT Taco también ofrece cócteles. Su propuesta incluye cervezas, vinos y dos cócteles que varían a lo largo del año. Actualmente tienen: uno a base de frutos rojos, y otro de manzana. Ambos son frozen y se pueden pedir con y sin alcohol. Los mocktails son de jengibre y yuzu; y el otro de té verde y maracuyá.