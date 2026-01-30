Con el nuevo año, comienza oficialmente el verano y las parrillas y kamados en las playas empiezan a encenderse. Un plan por excelencia en esta época del año que reúne amigos y familia. Cada uno lleva su corte de carne favorito, piqueo o vino y los días se alargan alrededor de las brasas y el sol. En esta oportunidad, les dejamos una serie de recomendaciones de dónde pedir los mejores chorizos y cortes de carne para que su parrilla sea la mejor del verano.

Chancay 850

@chancay850

Este interesante espacio ubicado en Avenida La Mar es un taller de charcutería artesanal que apuesta por ofrecer embutidos libres de preservantes, 100% artesanales y por el rescate de sabores caseros y familiares. Lo que nació como un juego durante la pandemia y comenzó atendiendo amigos y delivery tiene hoy un local físico donde disfrutar de sus productos, cuenta Fred Rohner, director del taller de charcutería. Además de la clásica butifarra, hay distintas variedades de jamones cocidos, chorizos o la salchicha de huacho curada. Cuentan con jamón del país, de York, Bratwurst, Chorizos de res, hoi sin o curry. También hay guanciale y Coppa del Ticino, hamburguesas y costillas bbq. Los encurtidos son excelentes. Y la atención es muy buena. Además, conscientes de las necesidades y los gustos especiales de sus clientes ofrecen, a pedido, la preparación de embutidos especiales como los chorizos de cordero o chorizos y jamones libres de gluten o de algunos otros condimentos según recomendación de sus nutricionistas.

Rafattack

@rafattack.

A cargo de Rafael Rosello, amante de las brasas y gran cocinero, este proyecto empezó en la pandemia. Primero, vendiendo sus famosas baby back ribs, que llegan cocinadas durante 24 horas y listas para pasar por las brasas, untar con bbq y servir. En casa solemos pedirlas con frecuencia, la carne se desprende con facilidad del hueso y su sabor es incomparable. Con el tiempo se han ido agregando productos y servicios a su carta como carnes angus americanas, alitas, panceta de cerdo, entre otros manjares. También pueden contratar los servicios del parrillero en casa, en caso tenga un evento importante. Pedidos al 981551428 o por Instagram.

LA CARNICERÍA DE TITO

@lacarniceríadetito

De nuestros favoritos de toda la vida y un clásico en la ciudad, la carnicería de “Tito” Milosi, argentino de nacimiento y carnicero de profesión es la favorita de muchos por sus excelentes cortes de carne argentina. El resto de productos es 100% argentino o preparado por ellos con recetas familiares de toda la vida. Su morcilla de pasas y nueces es de las mejores de la ciudad. Así como la chistorra y el chorizo de campo. Tanto que es probable que se acaben si va tarde a comprarlos. Cuentan con tres locales: San Isidro, Surco y Miraflores, y en este último tienen también un restaurante, además de una sala de ahumados.

MERCATTINO

@mercattino_

Este pequeño y encantador local ubicado en Miraflores, es el espacio ideal si quieren encontrar de todo para organizar algo en casa o ser el anfitrión ideal. Su propuesta para parrilla incluye cortes de carne angus peruana criada en Oxapampa y madurada por diferentes días, y el cerdo es Duroc. Tiene una amplia carta de quesos peruanos e importados que vale la pena probar. Y su oferta de charcutería y panadería está muy bien.

ALCORTE

@corte.al

Cuando se trata de embutidos y charcutería, se requiere mucho más que una fórmula para elaborar un producto de calidad. Hay que conservar las carnes con sabiduría, cultura y aprecio por el producto. Humberto Gamarra, más conocido como Tito, creador de Al Corte, tiene más de 12 años trabajando en la charcutería artesanal. De padre carnicero y charcutero, siempre estuvo zambullido en este mundo que lo enamoró desde el primer día. Con el tiempo y muchas pruebas, ha logrado elaborar productos de alta calidad que vende y distribuye a los mejores restaurantes, como el Charrúa o la Tranquera, y al público local que busca calidad por encima de todo. Sus productos incluyen chorizos de sabores como el de tomates secos, mozzarella y albahaca, carne Angus 100% o el tradicional parrillero, hecho 100% de carne de cerdo, el chorizo de maple y tocino ahumado, o el de pechuga pollo con tomates secos y queso parmesano, entre otros. Pedidos al T. 965729800S

Oregon foods @oregon_foods

La marca cuenta con varias tiendas en la ciudad, San Isidro, Miraflores, Chacarilla, Caminos del Inca, Barranco y La Molina. Su catálogo ofrece cortes de carne angus y cerdo para parrilla y también para casa. Así como embutidos y productos empanizados de pollo.