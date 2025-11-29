Sábado, hora de almuerzo. Melt nos recibe muy iluminado por el sol de la mañana, con platos de color naranja puestos en las mesas y largas butacas para compartir. Para quienes veíamos Happy Days cuando éramos chicos, una suerte de Arnold’s en versión moderna pero sin rocola. La onda y puesta en escena de este espacio sanisidrino es divertida y con mucha onda. Lo primero que pensé al entrar fue que el lugar les hubiera encantado a mis hijos.

Melt ofrece una carta basada en waffles, desayunos, mac & cheese y sanguches. Una onda estadounidense que acepta toques peruanos en los fondos y funciona todo el día: desde temprano por la mañana hasta las 10pm. Ubicado en plena calle las Begonias, está creado no solo para el público de oficinas que llega temprano, sino también para familias y comensales que busquen una propuesta divertida y sabrosa.

propuestas. Mauro Pellegrino, gerente de negocios de Melt, nos cuenta que “es una idea muy fresca, donde encontrarán sándwiches, huevos, bagels y más. La idea es hacer que el comensal pase un momento relajado, informal y distendido. Con comida de muy buena calidad”.

Pasemos a la carta. Es amplia, contundente, y funciona todo el día. Primero están los desayunos: waffles con crema batida, una opción con pollo frito y miel de maple, pancakes, french toast, un perfecto NY Bagel con salmón y queso crema, y otra con tocino, huevo, palta y jalapeños. Hay huevos en todas sus presentaciones (melt cheese omelette, revueltos, fritos, benedictinos y una contundente tostada con palta).

LISTA. Siguen los platos para compartir, alitas: en presentación buffalo o ají de cocona, puedes pedirlas con papas fritas o camotes por un adicional. Siguen los chicken tenders, crujientes y abundantes. Se sirven con salsa ranch, honey mustard y camotes fritos cajún.

No se vayan sin probar los onion rings, muy buenos. Y los nachos vienen con chili beans, guacamole, sour cream y pico de gallo. Hay opción de agregarle pollo o pulled pork.

Siguen los Corn ribs con mantequilla cajún, el roasted corn con quesos gratinados y trufa y las quesadillas con guacamole. La carta también incluye dos ensaladas, una contundente Cobb y una Caesar que puedes pedir con pollo o langostinos.

VARIEDAD. Hay una generosa sección de sándwiches, donde encontramos opciones como el pulled pork, servido con coleslaw, jalapeños y papas fritas. El tuna melt, con cheddar o el generoso Melt Sandwich, con jamón, pepinillos, mayo de jalapeños, cebolla caramelizada y papas fritas cajún. Muy bueno. El crispy chicken se sirve con salsa picante y queso cheddar y el grilled cheese se acompaña de papas cajún. Cierra esta lista un contundente egg sandwich con queso y bacon. Cierra la parte salada una sección de brasas, donde la smashburger, el pollo bebe asado o el flank steak de 180gr son las estrellas. Puedes pedir las carnes con salsa bearnesa, pimientas, bbq o chimichurri por un costo extra. Por las noches, hay especiales: NY steak de 700gr o 350gr; Flank steak o strip steak.

Melt también ofrece amplia oferta de bebidas, con y sin alcohol, para grandes y chicos. Un espacio para compartir que recomendamos probar y que forma parte de la reorganización de la zona que sólo se caracterizaba por ser financiera y de oficinas; y ahora apuesta por conceptos gastronómicos divertidos y muy sabrosos.