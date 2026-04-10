Alegría Picantería, el proyecto más personal del cocinero Francesco de Sanctis ya tiene un año deleitando por todo lo alto y con largas colas, al comensal local y extranjero, y lo celebra con varias novedades. Aquel sueño de Francesco de tener un lugar donde se pusiera en valor la inigualable sazón de las picanteras piuranas, aquellas con las que creció en su tan querida Sullana, no sólo es realidad, sino que sigue creciendo mientras pasan los días. El joven cocinero sigue nutriéndose del norte de nuestro país, investigando platos, visitando picanterías, perfeccionando técnicas y cultivando sabiduría alrededor de esta sabrosa cocina que tanto le apasiona. Dentro de las novedades que trae el local están las tan aclamadas noches ¨Picanteras¨, donde Francesco recibe invitados para mostrar la cocina picantera de nuestro país. Los primeros en asistir, fueron Diana Samanez y José Lujan de Cusqueñísima Picantería, quienes trajeron a la capital todo el sabor de las picanterías cusqueñas. Hace unas semanas, llegaron desde Catacaos: Nelly, María y Mayda, para mostrar tres formas de entender la cocina, tres picanterías distintas pero provenientes de un mismo lugar. Donde la sazón, sus aderezos y su aprendizaje de tantos años llenaron el local en una noche de fiesta y sabor.

LUGAR. Alegría se ha vuelto una de las esquinas más transitadas de Miraflores. Con un amplio y acogedor local, lleno de detalles que te trasladan por un momento a ese norte piurano que Francesco tanto quiere. Manteles de flores amarillos, frases en la pared, platos y vajilla trabajada junto a artesanos piuranos, paredes de estera. Cada detalle está perfectamente cuidado para que la experiencia sea la adecuada. Un lugar donde la tradición de la tierra del cocinero se mezcla a la perfección con lo moderno y fresco. Cuenta con dos terrazas, una que te da la bienvenida, ubicada a la entrada del local y tiene su propia barra, perfecta si lo que busca es comer algo rápido: un sebiche, en Piura es con “s”. Un contundente sánguche o una pipa bien helada para aplacar el calor.

La segunda es amplia, está rodeada de plantas, y es perfecta para esas comidas largas, mejor si es con bastante gente, porque en este local, como en todas las picanterías, lo recomendado es compartir. Las porciones son generosas, y la idea del local es que uno pueda probar un poco de todo.

NOVEDAD. Ahora se suma a este local, un espacio vecino llamado “La Casita Picantera” con menor aforo, donde entran cómodamente alrededor de 38 personas; una barra más pequeña llamada ¨Lobitos¨, y un privado en el segundo piso para diez personas, perfecto para eventos o reuniones alrededor de buena comida. Estuvimos hace unos días disfrutando de un contundente almuerzo, y “La Casita Picantera” es perfecta para disfrutar con un grupo de amigos. La premisa es la misma: buena cocina para compartir y disfrutar, ya sea almuerzo o cena, porque Alegría también abre ahora en horario nocturno.

Y bueno, ahora las novedades en la cocina, primero probamos las conchas tentación, un snack fresco para comenzar la experiencia. Un picadillo de conchas de abanico, langostinos, chalaquita y salsa de tomate picoso. Una suerte de bloody mary pero con alma piurana. Seguimos con la cachema entera encebollada, con una salsa hecha a base de ajíes y chicha de jora, acompaña plátanos fritos maduros. Cerramos con un ¨gran¨ costillar braseado, cocido a la leña por largo tiempo, con chicha y vino, servido con frijoles batidos y arroz blanco.

Alegría sigue creciendo, y se ha vuelto una referencia cuando de comer cocina piurana se trata. Los logros se notan, el sabor se siente, y el premio mayor lo reciben todos los días con el reconocimiento de sus incontables clientes formando fila en esa, ahora concurrida esquina de Alcanfores y San Martín.

Chifles

Los chifles de la casa, siguen siendo adictivos y ahora los pueden comprar para llevar. Se preparan a diario en el mismo local, de nuestros favoritos en la ciudad.

Alegría Picantería

Dirección: Alcanfores 175, Miraflores.

Teléfono: 984 338 433.

@alegria.picanteria.piurana.