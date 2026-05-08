El Día de la Madre es una invitación a reconocer todo lo que ella es: su fuerza, su belleza y su capacidad infinita de dar. En ese gesto de agradecer, lo dulce se convierte en un lenguaje que conecta, emociona y permanece. Acá unas recomendaciones.

Flor de Caña y De Astrid. Celebra a mamá en su día con una línea de chocolates creada junto a la reconocida pastelera Astrid Gutsche y su marca De Astrid. Una unión perfecta entre el cacao peruano de origen y el ron nicaragüense perfectos para disfrutar y celebrar un momento especial. Llegan en tres sabores: Flor de Caña y Cacao, ganache de origen San Martín y Ron Flor de Caña. Flor de Caña y Café con ganache de vainilla amazónica, chocolate de leche con café y Ron Flor de Caña. Y el de Flor de Caña y Caramelo con ganache de chocolate, caramelo salado y Ron. Pueden hacer sus pedidos únicamente en @flordecanaexperiencia

Manto Hotel Lima y MGallery Collection. En esta oportunidad celebran de una forma simple y especial compartiendo tiempo de calidad juntos en Saya Terraza & Bistró un espacio abierto en el corazón de San Isidro, rodeado de verde y calma. La terraza se convierte en el escenario de un brunch pensado para este día especial, entre sabores criollos, estaciones variadas y bebidas. Además, cada mamá recibirá un detalle especial: un corazón de Cerámicas Mud. Los Libertadores 490, San Isidro.

Riccadonna. Presentan en esta fecha especial su guía “Regalemos momentos”. Para este momento, Riccadonna Asti es ideal gracias a su perfil dulce y fresco. Para una tarde relajada, Riccadonna Moscato Rosé aporta un toque fresco y para la celebración en familia Riccadonna Prosecco, por su versatilidad y frescura.

La Ibérica. Destaca por sus empaques con diseño floral, presentes en algunos de los productos más emblemáticos de la marca, entre ellos sus cajas de bombones: Mixtura x 220 g, Dulce Ilusión x 200 g e Ilusión de Chocolate x 110 g, todas en presentaciones ideales para regalar y compartir momentos especiales. Como complemento, la línea incluye Corazones de Chocolate con leche al 40% cacao en diversas presentaciones: 35 g x 4 piezas, 80 g y 180 g, pensados para expresar cariño a través de un detalle dulce y memorable. Todos los productos se encuentran disponibles en tiendas La Ibérica, tienda online y distribuidores autorizados a nivel nacional, permitiendo encontrar el regalo ideal para cada mamá.

Pullman Lima Miraflores

Propone vivir esta fecha como una experiencia integral en sus sedes de San Isidro y Miraflores, la marca presenta una propuesta que comienza en la mesa —con desayunos y almuerzos diseñados para la ocasión— y se extiende a estadías pensadas para regalar bienestar.

Lo importante no es solo el regalo, sino el tiempo compartido. Porque al final, los mejores regalos son aquellos que se viven.