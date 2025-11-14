Hay lugares que, al cruzar su umbral, te transportan instantáneamente a otro tiempo y espacio. Ubicado en pleno corazón de Miraflores, a pocos metros del efervescente y turístico Parque Kennedy, existe un refugio que huele a pizza recién horneada y donde el crêpe suzette aun se prepara en carrito frente al comensal. Trattoria Mamma Lola acaba de cumplir 25 años en el corazón de los comensales limeños. No hablamos de alta cocina sofisticada, sino de esa cocina italiana de abuela, de manteles blancos y botellas de aceite de oliva sobre la mesa. Su decoración es sencilla y acogedora, llena de reliquias, historia y recuerdos; y un murmullo constante de comensales felices. Es el tipo de lugar donde el mozo te saluda por tu nombre y donde la pasta no es solo un plato, sino un ritual.

La carta es un paseo por Italia, pero con el toque peruano que tanto nos gusta. Esta emblemática trattoria especializada en cocina italiana tradicional, se consolida como un ícono gastronómico en la ciudad, y celebra con orgullo su 25 aniversario; y cómo parte de esta importante celebración, renueva su carta reafirmando su compromiso para brindar una experiencia culinaria de calidad, siempre cocinando con amor y tradición familiar.

casero. Es importante mencionar que el restaurante cuenta con su propio taller de pasta, donde se preparan diariamente las pastas y masas de la casa. También tiene un hermoso horno donde se preparan las pizzas del local, que son las favoritas de grandes y chicos. Dentro de las cuales tenemos la pizza Miraflorina hecha con lomito de res, chorizo, aros de cebolla, pimiento, aceitunas, ajo, salsa de tomate y champiñones. O la Mamma Lola, con pollo a la juliana, espárragos verdes frescos y cebolla caramelizada, entre otras. Dentro de las pastas encontramos casi todas las clásicas y sus salsas para combinar. También hay pastas rellenas como los ravioles alla toscana, rellenos de espinaca y ricotta y servidos con vegetales salteados, albahaca y zucchini. Encontramos también cinco tipos de lasagna: vegetariana, marinera hecha con mariscos, la Mamma Lola con bolognesa y alcachofas (una de las más pedidas de la casa), la peruana con lomo saltado y pomodoro especial y la clásica bolognesa.

propuestas. Otro de los favoritos del público es el Ossobuco con risotto. La oferta del local también incluye una buena variedad de antipastos, ideales para compartir, como champiñones rellenos de jamón inglés, prosciutto y queso parmesano. carpaccio de lomo fino, o unas deliciosas bruschettas. Hay también ensaladas, carnes, sopas, postres tradicionales y una cuidada carta de vinos, ideal para acompañar cada plato con un maridaje perfecto. Guarden espacio para el tiramisú: cremoso, con la dosis exacta de café.

Tienen un segundo local ubicado en San Isidro, y pronto abrirán un tercero también en Miraflores. Durante estos 25 años, Mamma Lola ha apostado por la evolución constante: el perfeccionamiento en la atención al cliente, capacitación continua del personal y la incorporación de nuevas técnicas culinarias, tanto italianas como peruanas, para enriquecer su propuesta de cocina fusión. Sin duda, esta trattoria que no sólo sirve comida; sirve tradición y calor de hogar.

Locales

Av. Ernesto Diez Canseco 119 Miraflores.

De lunes a sábado de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. / Domingo de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.Reservas: (01) 241 6335 / 981 135 367

San Isidro, calle Las Orquídeas 565 San Isidro. Lunes a sábado de 12:00 p.m. a 10:30 p.m. / Domingo: cerrado. Reservas: 922 933 352